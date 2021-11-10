Полицейские из Красноярска и Омска сочинили праздничный рэп ко Дню сотрудников МВД

Москва, 10 ноября. Сотрудники Красноярской полиции и Омской академии МВД зачитали праздничный рэп ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Эта памятная дата традиционно отмечается по всей стране 10 ноября. Праздник был утвержден указом президента России Владимира Путина десять лет назад.

«Растворяется ночь в красно-синих цветах, на бессонном посту во всех городах, беспощадную тьму заводит судьба, полицейская служба такая одна», — зачитали рэп сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что текст и музыку написали омские полицейские, а их красноярские коллеги занялись видеорядом. Видеоролик появился на YouTube-канале «Полиция Красноярья».

«Не ради карьеры. Ни медали, ни ордена, награда одна — жизнь спасена», — говорится в тексте музыкальной композиции.

Праздник, который россияне отмечают 10 ноября, связан с советской историей, с самым ее началом. Недаром один из популярнейших советских сериалов о милиции так и назывался «Рожденная революцией».