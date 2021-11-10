Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 16:54
16:52
Общество
Врач Онищенко об уголовном преследовании врачей-антиваксеров: «Мурашко повторяет меня»
16:50
Происшествия
В Красногорске сотрудница контактного зоопарка избила енота метлой
16:50
Происшествия
В МВД Москвы рассказали подробности ДТП с актрисой Сафоновой в центре Москвы
16:45
Политика
Захарова назвала любые санкции Евросоюза против Белоруссии нелегитимными
16:45
Общество
Певица Орейро получила российский паспорт
16:44
Общество
Молодежь с лишним весом подвержена риску смерти от коронавируса
16:42
Происшествия
Экс-председатель Чукотской окружной Думы стал фигурантом дела о превышении полномочий
16:42
Экономика
Путин поручил «навести порядок» с грузоперевозками на Дальнем Востоке
16:40
Происшествия
ФАН публикует видео момента ДТП с участием звезды «Зимней вишни» Сафоновой
16:38
Общество
Политолог Джаралла объяснил мотивы украинских шпионов, работающих в Крыму
Все новости

Полицейские из Красноярска и Омска сочинили праздничный рэп ко Дню сотрудников МВД

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 16:00
Общество
Полицейские из Красноярска и Омска сочинили праздничный рэп ко Дню сотрудников МВД
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 ноября. Сотрудники Красноярской полиции и Омской академии МВД зачитали праздничный рэп ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Эта памятная дата традиционно отмечается по всей стране 10 ноября. Праздник был утвержден указом президента России Владимира Путина десять лет назад.

«Растворяется ночь в красно-синих цветах, на бессонном посту во всех городах, беспощадную тьму заводит судьба, полицейская служба такая одна», — зачитали рэп сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что текст и музыку написали омские полицейские, а их красноярские коллеги занялись видеорядом. Видеоролик появился на YouTube-канале «Полиция Красноярья».

«Не ради карьеры. Ни медали, ни ордена, награда одна — жизнь спасена», — говорится в тексте музыкальной композиции.

Праздник, который россияне отмечают 10 ноября, связан с советской историей, с самым ее началом. Недаром один из популярнейших советских сериалов о милиции так и назывался «Рожденная революцией».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полицейские из Красноярска и Омска сочинили праздничный рэп ко Дню сотрудников МВД
мвд рэп праздник хорошие новости россии
Комментировать