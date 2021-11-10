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Диетолог Дюваль рекомендовала людям старше 50 лет исключить из рациона жареные продукты
Общество
Диетолог Дюваль рекомендовала людям старше 50 лет исключить из рациона жареные продукты
pexels.com  /  Artem Savchenko

Москва, 10 ноября. Специалист в области диетологии Анжелика Дюваль рассказала о самых опасных продуктах питания для людей старше 50 лет.

По словам медицинского эксперта, именно в этом возрасте важно следить за питанием и тщательно подбирать продукты. Так, для улучшения здоровья важно отказаться от жареной и жирной еды, а также фастфуда. При этом пищу с сахаром лучше заменить на менее вредную, передают «Народные Новости».

«Сахар можно заменить на мед или сироп топинамбура», — рассказала диетолог.

При этом Дюваль рекомендовала добавить в рацион нерафинированные растительные масла, разнообразные овощи и фрукты, зелень, а также орехи. Один день в неделю стоит сделать разгрузочным, добавила она.

Натуральные сладости можно смело включать в ежедневный рацион питания, поскольку они не причинят вред здоровью. Об этом рассказала диетолог Юлия Половинская.

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