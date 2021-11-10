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Минобороны РФ сообщило о резкой активизации авиации НАТО у российских границ
Армия
Минобороны РФ сообщило о резкой активизации авиации НАТО у российских границ
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 10 ноября. Страны Североатлантического альянса за сутки резко нарастили активность разведывательной авиации у российских рубежей, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, напряженность наблюдается в Черноморском регионе. Здесь за минувшие сутки Вооруженные силы России сопроводили три разведывательных самолета НАТО.

Ранее сообщалось о полете самолета-шпиона Boeing Е-8С Военно-воздушных сил США в небе над Черным морем. Машина предназначена для разведки наземных целей и управления нанесением ударов. Е-8С приблизился к государственной границе России на 35 километров. Все это время за действиями американцев наблюдали российские военные.

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россия нато черное море
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