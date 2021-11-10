Иван Ургант дал необычный совет мигрантам, бегущим из Белоруссии

Минск, 10 ноября. Иван Ургант оригинально прокомментировал сложную ситуацию на польско-белорусской границе, дав столпившимся там беженцам гениальный совет.

В эфире своего шоу «Вечерний Ургант» известный российский телеведущий выразил искреннее недоумение по поводу того, что тысячи ближневосточных беженцев прорываются в Польшу и Литву из Белоруссии. По его мнению, все эти люди, которые бездумно гонятся за некой европейской мечтой, совершают глупейшую ошибку.

Не скрывая иронии, Ургант посоветовал атакующим Евросоюз беженцам подумать о перспективах остаться на постоянное место жительство именно в Белоруссии и вкратце расписал преимущества этой страны перед любым европейским государством .

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Кто такие эти мигранты, что пытаются прорваться в Польшу? Сразу скажем, это не белорусы. Какой белорус захочет сбежать из Белоруссии! Это мигранты из стран Ближнего Востока, которые идут через Белоруссию транзитом. Честно говоря, не понимаю, почему они не рассматривают Белоруссию как конечную точку своего пути. Зачем искать лучшее место для жизни, когда ты уже в раю?! Есть же такое выражение «лучшее — враг хорошего». Вот Белоруссия — это лучшее, а хорошее — это Евросоюз. Беженцы — это люди, которые бегут от опасности и плохой жизни, а в Белоруссии все тебя защищают, там даже президент с автоматом Калашникова. Вот вам мой необычный совет дорогие беженцы — оставайтесь в Белоруссии», — все также иронично отметил Ургант.

Как известно, несколько тысяч ближневосточных беженцев, преимущественно курдских, пытаются прорвать границы Польши и Литвы, чтобы проникнуть в Евросоюз. Варшава и Вильнюс ввели особое положение и готовы задействовать танки для охраны своих границ и блокировки потока мигрантов. Литовские и польские чиновники высшего звена по традиции обвиняют в сложившейся ситуации Александра Лукашенко, однако толком не могут даже аргументировать своих претензий.

Ранее американист Евстафьев раскрыл причерноморский план США по разжиганию большой войны в Европе.