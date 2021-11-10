Шведский премьер-министр Стефан Левен подал заявление об отставке

Стокгольм, 10 ноября. Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил об уходе с поста. Он передал соответствующее заявление спикеру парламента Андреасу Нурленсу.

Стефан Левен объявил о своем намерении еще в августе. Позже политик также оставил должность председателя Социал-демократической рабочей партии.

Aftonbladet сообщил, Стефан Левен покинул пост премьер-министра, написав заявление. Он рассказал об уходе на пресс-конференции. Новым премьером может стать недавно избранный лидер социал-демократов Магдалена Андерссон.

Ранее Стефан Левен выразил беспокойство из-за вероятности выхода Швеции из демократического русла. По словам политика, страна может избрать другой курс во главе с «Умеренными».