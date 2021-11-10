Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 16:54
16:52
Общество
Врач Онищенко об уголовном преследовании врачей-антиваксеров: «Мурашко повторяет меня»
16:50
Происшествия
В Красногорске сотрудница контактного зоопарка избила енота метлой
16:50
Происшествия
В МВД Москвы рассказали подробности ДТП с актрисой Сафоновой в центре Москвы
16:45
Политика
Захарова назвала любые санкции Евросоюза против Белоруссии нелегитимными
16:45
Общество
Певица Орейро получила российский паспорт
16:44
Общество
Молодежь с лишним весом подвержена риску смерти от коронавируса
16:42
Происшествия
Экс-председатель Чукотской окружной Думы стал фигурантом дела о превышении полномочий
16:42
Экономика
Путин поручил «навести порядок» с грузоперевозками на Дальнем Востоке
16:40
Происшествия
ФАН публикует видео момента ДТП с участием звезды «Зимней вишни» Сафоновой
16:38
Общество
Политолог Джаралла объяснил мотивы украинских шпионов, работающих в Крыму
Все новости

Шведский премьер-министр Стефан Левен подал заявление об отставке
Политика
Шведский премьер-министр Стефан Левен подал заявление об отставке
kremlin.ru

Стокгольм, 10 ноября. Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил об уходе с поста. Он передал соответствующее заявление спикеру парламента Андреасу Нурленсу.

Стефан Левен объявил о своем намерении еще в августе. Позже политик также оставил должность председателя Социал-демократической рабочей партии.

Aftonbladet сообщил, Стефан Левен покинул пост премьер-министра, написав заявление. Он рассказал об уходе на пресс-конференции. Новым премьером может стать недавно избранный лидер социал-демократов Магдалена Андерссон.

Ранее Стефан Левен выразил беспокойство из-за вероятности выхода Швеции из демократического русла. По словам политика, страна может избрать другой курс во главе с «Умеренными».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Шведский премьер-министр Стефан Левен подал заявление об отставке
отставка швеция левен
Комментировать