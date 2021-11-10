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Маркетолог Григорьев сравнил метавселенную Цукерберга и «Сбер» Грефа

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 16:29
Общество
Маркетолог Григорьев сравнил метавселенную Цукерберга и «Сбер» Грефа
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 10 ноября. Маркетолог Николай Григорьев рассказал, что общего между перспективами развития метавселенной Марка Цукерберга и ребрендингом Сбербанка, которым занимается Герман Греф.

В конце октября известный американский бизнесмен Марк Цукерберг заявил о смене названия компании Facebook на Meta. Ребрендинг связан с новым курсом развития корпорации, которая занимается развитием своей онлайн-среды, позволяющей жить полноценной жизнью в виртуальной реальности.

По словам Григорьева, в свое время подобными вещами начал заниматься и банковский деятель Греф, когда объявил, что Сбербанк — это куда больше, чем просто банк.

««Сбер» — некая среда, объединяющая разнообразные услуги, такая цифровая вселенная, которая объединяет в себе большое количество разных бизнесов. Например, доставка еды. Какое имеет отношение к банку? Никакое. И здесь такая же история: происходит радикальный ребрендинг просто потому, что отныне эта история не должна быть связана с социальными сетями», — отметил маркетолог в интервью Pravda.Ru.

Маркетолог Григорьев сравнил метавселенную Цукерберга и «Сбер» Грефа
Global Look Press / Soumrabyata Roy/Keystone Press Agency

Он подчеркнул, что грядущий процесс весьма сложный и может затянуться на длительное время. Однако благодаря Meta грань между реальным миром и виртуальным станет размытой, объединяя их. По словам Григорьева, в будущем почти все люди будут подключены к метавселенной, где пользователям будут доступны почти все социальные функции.

Ранее стало известно, что в рамках развития виртуальной реальности Цукерберг запустил систему поощрения для создателей контента. Речь идет о платных подписках.

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цукерберг греф сбер meta виртуальность
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