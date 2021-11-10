Кедми: Путин не допустит превращения Украины в базу для боевых действий против России

Москва, 10 ноября. Североатлантический альянс напрасно пытается превратить Украину в плацдарм для боевых действий против России, заявил политолог Яков Кедми.

Так в эфире ITON-TV эксперт прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина, передает «Экономика сегодня». Глава государства ранее сказал, что рано или поздно Украина перестанет быть «анти-Россией». Кедми разглядел в этом высказывании грозное предупреждение, которое ставит крест на украинских планах НАТО.

«Я понимаю заявление Путина так, что Украина не будет практической базой для военных действий против России. Но каждый понимает в меру своего понимания», — расшифровал заявление аналитик.

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По его словам, Москва всегда рассматривала украинский кризис комплексно. С этой позиции российское руководство рассматривает и урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. Дело в том, что в РФ хотят видеть Украину не антироссийским, а нормальным государством.

«Я нигде не слышал, что Россия собирается вернуть Украину либо присоединить ее к себе. На этот счет у Путина, у действующего руководства РФ немного другие взгляды, чем хотелось бы многим», — заключил Кедми.

Ранее, как передает RT, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что страну могут принять в НАТО даже с незавершенными реформами. Политолог Армен Гаспарян поставил под сомнение такую перспективу. По его словам, проблема Украины в слабой экономике.