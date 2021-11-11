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Сексолог Миллер раскрыла секрет идеального женского оргазма за две минуты
Общество
Сексолог Миллер раскрыла секрет идеального женского оргазма за две минуты
depositphotos.com  /  VitalikRadko

Многие женщины остаются неудовлетворенными в постели, потому что мужчины привыкли считать, что половой акт — это просто совершение определенных фрикций. Об этом в беседе с ФАН рассказала сексолог Александра Миллер.

Ранее в СМИ появились результаты исследования, согласно которым идеальная продолжительность полового акта составляет от 7 до 15 минут. Отмечается, что более длительный контакт может вызывать болезненные ощущения.

«В чем-то это справедливо. Как говорится в одной шутке, если длится дольше часа, то должны бесплатно кормить. Думаю, меньше семи минут — скорее, дело в преждевременном семяизвержении. В то же время в идеале — женский оргазм должен наступать не позднее двух минут. Повторюсь, это в идеале. Например, когда у пары была прелюдия. Не в каждой паре это присутствует», — сказала эксперт.

Александра Миллер обратила внимание на одну серьезную проблему в отношениях.

«Многие мужчины вообще не заботятся о том, что интересно женщине. Для него половой акт — это определенные фрикции и все. Главное — что у него все произошло. Нередко женщины остаются неудовлетворенными», — пояснила собеседница ФАН.

Сексолог Миллер раскрыла секрет идеального женского оргазма за две минуты
pexels.com / CC0 License

Она подчеркнула важность более внимательного отношения друг к другу в паре.

«Когда происходит прелюдия, половой акт начинается более интересно, то оргазм происходит ярче, нежели когда все случается быстро. Я считаю, что для каждой пары важно концентрировать внимание на ощущениях, на том, что кому нравится. Предпочтения в сексе у людей совершенно разные. Об этом нужно разговаривать», — подытожила сексолог.

Ранее сексолог Татьяна Гринева раскрыла секрет, как сохранить отношения здоровыми и страстными. Она напомнила, что партнерство — это живая структура, для поддержания которой нужно прикладывать усилия.

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