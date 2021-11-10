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«Криминальное чтиво» вошло в топ американских инди-фильмов 90-х

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 15:46
Общество
«Криминальное чтиво» вошло в топ американских инди-фильмов 90-х
Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Вашингтон, 10 ноября. Драма режиссера Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» попала в топ-7 знаковых независимых фильмов конца XX века. В подборку вошли работы только американских создателей фильмов.

Американские режиссеры сняли несколько знаковых фильмов в последнее десятилетие прошлого века. Журналисты выбрали семь лучших кинолент и представили список читателям. В него попала трагикомедия Ричарда Линклейтера «Бездельник». Режиссер снял кино про техасских жителей в 1990 году. Зрители видят несколько персонажей, которых между собой связывает только место действия.

Мелодрама «Дочери пыли» 1991 года Джули Дэш удостоилась места в топ-7 лучших фильмов 90-х. Сюжет рассказывает о культуре Гулла, созданной жителями островов американского побережья. Без «Криминального чтива» этот список был бы неполным. Фильм Квентина Тарантино стал главным хитом конца ХХ века в мире.

В список также попала дебютная работа Тодда Хейнса «Яд» 1991 года выпуска, «Клерки» 1994 года Кевина Смита, который был не только режиссером, но и сценаристом ленты. Два последних места в топ-7 заняли «Детки» (1995 год) Ларри Кларка и «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999 год). Хоррор сняли Дэниел Майрик и Эдуардо Санчес, пишет газета «Культура».

Создатели супергеройского фильма «Флэш» сообщили любителям жанра, что работа над проектом завершена. Премьера запланирована на осень 2022 года.

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криминальное чтиво топ-7 инди-фильмы
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