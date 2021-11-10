Дагестанец делает трюки на турниках в 68 лет

Житель села Хушет развеял миф о физической слабости пенсионеров. Мужчина выполняет сложные упражнение на турниках наравне с молодыми спортсменами.

Джамал Газимагомедов признается, что никогда не занимался профессиональным спортом. А секрет его силы и выносливости кроется в регулярных занятиях физкультурой.

«Спортом, как таковым, отдельно я никогда не занимался. Я всю жизнь был физкультурником. Основное начало, фундамент, который до сих пор поддерживает меня — это армия. Все началось с нее», — вспоминает дагестанец.

По словам пенсионера, ощутимый вклад в его богатырское здоровье привнес свежий воздух. Мужчина более восьми лет ежедневно приезжает на берег Каспийского моря, рядом с которым располагается сосновый парк.

Свою любовь к спорту Газимагомедов старается привить и молодому поколению. Он отец четверых детей и дедушка 13 внуков. Часто пенсионер проводит совместные тренировки с отпрысками.