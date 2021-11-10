Годовщина смерти Ататюрка вновь обнажила внутриполитические разногласия в Турции

Анкара, 10 ноября. Жители Турции почтили память основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка в 83-ю годовщину его кончины.

Страна в буквальном смысле замерла в 09:05 — точное время смерти первого президента государства. Именно в это время начались две минуты молчания, повсеместно завыли сирены и автомобильные гудки.

#10Kasım November 10, Commemorating #Atatürk : exactly 9:05am, traffic stops throughout Istanbul, people stand still for a moment, foghorns and sirens blare...



Turkish Navy MEKO200 Barbaros class frigate TCG Oruçreis F245 stands guard in front of Dolmabahçe. #10Kasim1938 pic.twitter.com/lZSFLDVD56 — Yörük Işık (@YorukIsik) November 10, 2021

В мавзолее основателя Турецкой Республики в Анкаре прошла особая поминальная церемония. В ней приняли участие действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, министры, лидеры ведущих оппозиционных партий, руководители судебных инстанций, госслужащие.

Глава турецкого государства возложил венок из белых и красных гвоздик на могилу Ататюрка.

«Мы ни в коем случае не допустим никаких покушений на целостность нашего государства, на единство, существование и древние ценности нашей благородной нации», — написал Реджеп Тайип Эрдоган в памятной книге мавзолея.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı. pic.twitter.com/7bOhHo0CKK — AK Parti (@Akparti) November 10, 2021

Лидер Турции также выступил на традиционном мероприятии, организованным Верховным Комитетом по языку, истории и культуре имени Ататюрка. Эрдоган заявил, что действующие власти страны прилагают максимум усилий для включения республики в число ведущих держав мира. По его мнению, этого удастся достичь благодаря развитой инфраструктуре, политической и экономической мощи.

«Конечно, важно помнить Ататюрка, но главное — отследить борьбу Ататюрка и правильно определить причины, стоящие за ней», — заявил политик.

Президент республики также напомнил, что в настоящее время Турция имеет военное присутствие в Сирии, Ливии и на Кавказе и проводит «ведущую» дипломатическую борьбу в Европе. Все это, считает Эрдоган, является наследием Мустафы Кемаля Ататюрка.

«Если в этой стране и есть кто-то, кто обладает политическим, дипломатическим, экономическим, военным наследием Гази [Мустафы Кемаля Ататюрка], охватывающим наш регион и мир, так это мы», — подчеркнул президент, имея в виду свое правительство.

“Atatürk’ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, hangi adım atılması gerekiyorsa atmayı sürdüreceğiz” https://t.co/MdrijX1gyR pic.twitter.com/CW8KlxlDms — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 10, 2021

Не без скандалов

Примечательно, что в столь торжественную дату депутат правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Ахмет Хамди Чамлы опубликовал фотографию мемориального комплекса Ататюрка на своей страничке в соцсети.

«Хотелось бы, чтобы в углу была мечеть», — написал парламентарий.

Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı...#Anıtkabir pic.twitter.com/X5suWyCyNZ — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) November 10, 2021

Короткий пост в Twitter вызвал негодование в соцсетях. В комментариях пользовали напомнили, что в непосредственной близости и так находятся восемь мечетей, а нахождение храма непосредственно у могилы Ататюрка, защищавшего светские взгляды, неуместно.

Другой скандал, развернувшийся на днях, коснулся известного турецкого писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука. Член коллегии адвокатов Измира Таркан Улюк, называющий себя ярым сторонником Мустафы Кемаля Ататюрка и турецким националистом, подал жалобу в местную прокуратуру на том основании, что писатель якобы оскорбил первого лидера республики.

По мнению юриста, главный герой последнего романа писателя «Чумные ночи» Колагасы Камиль — амбициозный и целеустремленный военный офицер, чей стремительный взлет делает его президентом острова — является неким прототипом Ататюрка. Это, считает Улюк, подстрекает общественность к ненависти и вражде.

Адвокат утверждает, что в книге также высмеивается флаг республики — в романе действительно содержалось упоминание о некоем знамени: «забавный флаг с эмблемой греческой аптеки». Однако указания на Турцию при этом не было.

Сам писатель отверг обвинения. Памук заявил, что не писал ничего из того, что могло бы подразумевать Ататюрка. Многие активисты, юристы, художники и писатели поддержали Нобелевского лауреата и осудили судебные разбирательства.

Il premio Nobel #OrhanPamuk di nuovo sotto inchiesta. La procura di #İzmir apre un fascicolo contro lo scrittore per "presunto incitamento all'odio,insulto ad #Atatürk e alla bandiera". Sotto accusa,il suo ultimo libro "Veba Geceleri"(Le notti della peste)@RadioRadicale #Turchia pic.twitter.com/jHIxp1PmHU — Mariano Giustino (@MarianoGiustino) November 8, 2021

Споры о наследии Ататюрка

Таким образом, в День памяти Ататюрка мы наблюдаем спор двух крайностей: радикального лаицизма и исламизма. Примерно в таком ключе живет республика, которой через два года исполнится уже 100 лет.

Однако в связи с тем, что сейчас власть в стране находится в руках ПСР, чаша весов в этом противостоянии склоняется именно в сторону политического ислама. Несмотря на все заявления Эрдогана о наследии Ататюрка и продолжении его дела, очевидно, что сегодняшняя Турция отличается от той страны, которую хотел бы видеть основатель республики.

Наиболее ярким тому подтверждением является изменение статуса Айя-Софии в прошлом году. В 1935 году Мустафа Кемаль Ататюрк совершил символический жест и подписал декрет, согласно которому собор Святой Софии стал музеем. Это решение было частью политики секуляризации и уменьшения роли религии в обществе. Однако спустя 85 лет такая важная часть наследия Ататюрка была аннулирована.

Erdogan at Hagia Sophia at 1st Islamic prayers since Ataturk. Istanbul’s a city of mosques and the politics that surround them. Just as Ataturk converted Haghia Sophia to a museum to highlight his secularism, Erdogan’s re-introducing Islam to underline his revolution vice Ataturk pic.twitter.com/A4kDRX9Sc3 — Soner Cagaptay (@SonerCagaptay) June 1, 2020

В целом усиление важности религии, ухудшение взаимодействия с Западом, агрессивная политика неоосманизма — все это является отражением политики действующих властей, которая противоречит заветам основателя Турции. Тем не менее нынешнее руководство ПСР не может полностью отказаться от заветов первого президента республики, поскольку имя Ататюрка по-прежнему связано со светскими западными ценностями, сторонников которых в стране очень много, а также с победой в национально-освободительной войне 1919-1923 годов, благодаря чему Турция сохранила свой суверенитет.