Пекин, 10 ноября. Реакция России на поход в Черное море «монстров» Военно-морских сил США может обернуться для Вашингтона очередным фиаско, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на маневры в Черноморской акватории кораблей USS Porter и USS Mount Whitney. Ставка на эти боевые корабли, по мнению экспертов, очевидна.

«Американские военные направили настоящих монстров в Черное море», — подчеркивают авторы.

Эсминец USS Porter вооружен крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis. USS Mount Whitney, в свою очередь, является флагманом Шестого флота ВМС США. Он оснащен сложнейшим электронным комплексом разведки.

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Конвенция Монтре серьезно ограничивает возможности ВМС США в Черном море. Именно поэтому Пентагон стремится направлять к российским берегам наиболее устрашающие корабли. Только вся эта авантюра вызвала у аналитиков Sohu вопросы касательно объективности американского командования. Авторы напомнили недавний инцидент, произошедший в Японском море. Тогда российский корабль обратил в бегство эсминец Военно-морских сил США, пытавшийся прорваться в территориальные воды РФ. В Sohu полагают, что черноморская выходка американцев может закончиться аналогичным образом, так как Россия уготовила «монстрам» ВМС США «жаркий прием».

Ранее, как сообщает RT, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал черноморские маневры стран Североатлантического альянса нарушением Основополагающего акта о взаимоотношениях Россия — НАТО. Его позицию поддержали жители Болгарии. В частности, они потребовали выдворить американских военных из своей страны.