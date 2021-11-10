Reuters заявил о планах автоконцернов потратить 515 млрд долларов на электромобили

Москва, 10 ноября. Крупные мировые автопроизводители готовы потратить к 2030 году порядка 515 млрд долларов на электромобили и аккумуляторы, чтобы достичь климатических целей, установленных различными странами, передает Reuters.

Менее трех лет назад объемы таких инвестиций оценивали примерно в 300 млрд долларов. Лидером в этой области выступал Volkswagen, который планирует потратить на электрокары и аккумуляторы почти 110 млрд долларов. Совокупные затраты немецких компаний в этой отрасли в ближайшее десятилетие составят 185 млрд долларов.

General Motors и Ford Motor, в свою очередь, до 2025 года направят, предположительно, почти 60 млрд долларов на разработку и производство электромобилей. Самые минимальные траты окажутся у Honda, Toyota Motor и Nissan, которые вместе направят на эти цели 40 млрд долларов.

Немецкие автоконцерны тем временем ставят амбициозные цели по захвату рынка электромобилей к 2025 году. Например, Volkswagen Group, по прогнозам экспертов, сможет вытеснить Tesla на мировом рынке.