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Сборная России по футболу показала видео с тренировки в Петербурге накануне матча с Кипром

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 15:40
Спорт
Сборная России по футболу показала видео с тренировки в Петербурге накануне матча с Кипром
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Санкт-Петербург, 10 ноября. Российская национальная команда показала видео с третьего дня сборов в Северной столице, где игроки готовятся к игре квалификации ЧМ-2022 с Кипром.

Новый ролик был опубликован на официальном YouTube-канале сборной России по футболу. Пресс-служба национальная команды показала болельщикам очередную тренировку на петербургском стадионе «Петровский», а также традиционную фотосессию новичков.

Сборная России продолжает подготовку к матчу с Кипром. Поединок отборочного турнира к ЧМ в Катаре пройдет на «Газпром Арене» 11 ноября. В прямом эфире матч покажете телеканал «Россия-1».

Ранее УЕФА сообщил о назначении бригады польского арбитра Даниэля Стефански на матч сборных России и Кипра. Помогать ему будут лайнсмены Давид Голис и Михал Обукович.

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