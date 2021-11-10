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Прохор Шаляпин обратился к юристу Екатерине Гордон после обвинений его матери во взятках

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 16:12
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин обратился к юристу Екатерине Гордон после обвинений его матери во взятках
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 10 ноября. Юрист Екатерина Гордон решила помочь известному исполнителю Прохору Шаляпину. Адвокат взялась за дело матери певца Елены Колесниковой, которую обвиняют во взяточничестве.

В марте этого года мать музыканта задержали сотрудники правоохранительных органов при получении взятки в размере 5 тысяч рублей. Всего ее обвиняют в четырех эпизодах, общей суммой на 50 тысяч рублей.

Шаляпин не верит в виновность матери и обратился за помощью к юристам. Выяснилось, что представлять интересы семьи в зале суда будет Гордон. В честь этого музыкант выложил пост в социальной сети Instagram. На фотографии Шаляпин позирует вместе с адвокатом в ее новом офисе, сообщает Teleprogramma.pro.

«Обсудили вопиющий беспредел, который развернулся вокруг моей мамы в Волгограде. Будем бороться вместе за справедливость! Спасибо за поддержку!!!» — эмоционально написал в соцсети артист.

Еще совсем недавно шоумен отрицал факт возбуждения уголовного дела в отношении матери. Он призывал поклонников не верить в информацию, которая распространяется в Сети, сообщает «Вечерняя Москва».

Однако позже Шаляпин все же признал информацию. В беседе с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» на НТВ он заявил, что его маме нельзя в тюрьму. По словам артиста, тяжелобольная Колесникова может умереть там.

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суд шаляпин гордон
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