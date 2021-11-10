Прохор Шаляпин обратился к юристу Екатерине Гордон после обвинений его матери во взятках

Москва, 10 ноября. Юрист Екатерина Гордон решила помочь известному исполнителю Прохору Шаляпину. Адвокат взялась за дело матери певца Елены Колесниковой, которую обвиняют во взяточничестве.

В марте этого года мать музыканта задержали сотрудники правоохранительных органов при получении взятки в размере 5 тысяч рублей. Всего ее обвиняют в четырех эпизодах, общей суммой на 50 тысяч рублей.

Шаляпин не верит в виновность матери и обратился за помощью к юристам. Выяснилось, что представлять интересы семьи в зале суда будет Гордон. В честь этого музыкант выложил пост в социальной сети Instagram. На фотографии Шаляпин позирует вместе с адвокатом в ее новом офисе, сообщает Teleprogramma.pro.

«Обсудили вопиющий беспредел, который развернулся вокруг моей мамы в Волгограде. Будем бороться вместе за справедливость! Спасибо за поддержку!!!» — эмоционально написал в соцсети артист.

Еще совсем недавно шоумен отрицал факт возбуждения уголовного дела в отношении матери. Он призывал поклонников не верить в информацию, которая распространяется в Сети, сообщает «Вечерняя Москва».

Однако позже Шаляпин все же признал информацию. В беседе с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» на НТВ он заявил, что его маме нельзя в тюрьму. По словам артиста, тяжелобольная Колесникова может умереть там.