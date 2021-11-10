ФТС: импорт в Россию из стран дальнего зарубежья вырос на 28,3%

Москва, 10 ноября. Импорт зарубежных товаров на территорию России в период с января по октябрь 2021 года увеличился на 28,3%, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Общий объем импорта, по данным ведомства, составил порядка 211,8 млрд долларов. Например, в 2020-м этот показатель находился на отметке в 205,1 млрд долларов, а это, в свою очередь, ниже уровня 2019 года на 5,4%. Существенно увеличились поставки и в октябре: их объем составил 22,7 млрд долларов, что на 18,6% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

ФТС отметила особенно активный рост закупок химической продукции — на 27,1%, машиностроительной продукции — 17,6%, продовольственных товаров и сырья — на 15%, а также текстильных изделий и обуви — на 10%. В импорте продовольственных товаров лидируют поставки табака, растительного масла и зерновых культур.

Россия нарастила объемы импорта грузинского вина за девять месяцев текущего года. Таким образом, Грузия экспортировала свыше 49 млн бутылок вина, что на 5% больше, чем в ковидный 2020 год.