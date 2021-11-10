Президент Мексики призвал ООН создать фонд для борьбы с бедностью

Мехико, 10 ноября. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил Генеральной Ассамблее ООН создать План всемирного братства и благосостояния для борьбы с бедностью. Об этом сообщает агентство El Pais.

En el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York propusimos instaurar un Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar que garantice el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. pic.twitter.com/ckr1mpb7TG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 9, 2021

9 ноября глава государства впервые лично принял участие на заседании Совета Безопасности ООН, где Мексика заняла пост председателя. В ходе поездки Лопес Обрадор провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, представив свой глобальный план по борьбе с бедностью. Идея заключается в создании фонда, в который тысяча самых богатых людей и крупнейших корпораций мира пожертвуют 4% своего состояния. Остальные средства поступят от стран G20, которые выделят 0,2% ВВП. Бенефициарами проекта станут 750 млн человек, которые живут меньше, чем на 2 доллара в день. Средства будут направлены на предоставление пенсий, стипендий, экономической поддержки и лекарств.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde Nueva York, EE.UU. https://t.co/uOI4YZPjHO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 9, 2021

«Если целевые показатели поступлений будут достигнуты, то фонд сможет ежегодно располагать примерно 1 млрд долларов», — заверил президент Мексики.

Лопес Обрадор выступил с идеей о ежегодной переписи беднейших слоев населения в мире и определении целевой группы в каждой стране.

Он также предложил ООН организовать выдачу «сертификатов солидарности» донорам проекта. Кроме того, мексиканский лидер призвал Всемирный Банк и МВФ провести совместную работу по созданию электронных карточек или кошельков, которые будут предоставлены бенефициарам программы.

Mensaje a nuestros hermanos migrantes desde Nueva Yorkhttps://t.co/aLencMICYf pic.twitter.com/QCYWGCqhNL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 9, 2021

Мексика была избрана непостоянным членом Совбеза ООН на период с 2021 по 2022 год в июне 2020 года. Ранее президент заявлял о намерении посетить заседание ООН 9 ноября, чтобы обсудить главные проблемы мира. Глава государства также затронул вопросы миграции и коррупции.