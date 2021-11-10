Профессор Маркус Левитт рассказал об отношении американцев к книгам Федора Достоевского

Москва, 10 ноября. Почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт заявил, что американские студенты не считают депрессивным творчество русского писателя Федора Достоевского.

Левитт заявил, что американские студенты с интересом читают книги Достоевского. Молодые люди, в отличие от ровесников из России, не считают автора «темным» или «депрессивным».

«У всех читателей существуют сложности в прочтении Достоевского, но некоторые из них как раз привлекают их. Это касается и понимания религии, и его необычного использования идеологии, и использования им ненадежных рассказчиков», — пояснил Левитт в беседе с РИА Новости.

По мнению профессора, произведения русского писателя нужно читать как раз в юном возрасте. В книгах Достоевского отражаются кризисные переживания, которые понятны взрослеющему человеку. Больше всего американцам нравятся романы «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», сообщает телеканал «360».

В Москве 11 ноября состоится торжественная церемония открытия дома Федора Достоевского. На мероприятии будет присутствовать президент России Владимир Путин.