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Международный жилищный конгресс помог решить многие вопросы рынка недвижимости
Общество
Международный жилищный конгресс помог решить многие вопросы рынка недвижимости
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 ноября. Петербург вот уже 15 лет проводит один из крупнейших форумов для сферы недвижимости. И в этом году, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, 9 ноября залп пушки Петропавловской крепости возвестил о начале работы Международного жилищного конгресса.

На площадках гостиницы Прибалтийская и Горного Университета собралась тысяча специалистов рынка недвижимости со всей России. В рамках мероприятия эксперты и участники рынка обсудят проблемы и достижения отрасли.

Как отметил в своем выступлении депутат Госдумы Vl-го и Vll-го созывов, председатель Профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов, Конгресс уже помог решить на федеральном уровне проблемы дольщиков при покупке жилья, благодаря предложению о льготных ипотеках удалось не только удержать темпы строительства, но и во многих регионах нарастить мощности. При этом он подчеркнул, что Санкт-Петербург и Ленобласть уже не первый год являются лидерами по вводу объемов жилой недвижимости. Теперь важно обеспечить строительство социальной инфраструктуры — детских садов,школ, поликлиник.

Вострецов обратил внимание и на системные пробелы отрасли. По его словам, несмотря на рыночное формирование цен, на российском рынке отмечаются и спекулятивные, искусственные скачки. Особенно это было заметно в текущем году в сфере производства металлопродукции.

Чтобы избежать долгостроев, федеральные власти разработали и приняли пакет нормативной базы, которая позволяет регионам корректировать сметы объектов строительства, возводимых более одного года. Однако, напоминает Вострецов, участники рынка высказали просьбу распространить эти меры и на годичные проекты. Он считает такое предложение справедливым, так как зачастую в течение года цены на стройматериалы меняются более чем на 100%.

Председатель объединения профсоюзов «Соцпроф» ранее выступил с критикой идеи сокращения рабочего дня в России с восьми до семи часов.

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