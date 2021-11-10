Беженцы на границе ЕС: никто не желает оставаться в Польше

Гродно, 10 ноября. Польша — лишь промежуточный пункт в маршруте мигрантов, застрявших на белорусской границе. Об этом рассказали сами беженцы в беседе с представителями прессы.

Как сообщают поговорившие с собравшимися у границы мигрантами журналисты, больше половины из них намерены через Польшу попасть в Великобританию. Другая крупная группа также не намеревается задерживаться на подконтрольных Варшаве территориях — они стремятся в Германию и страны континентальной части Западной Европы.

«Ни один человек не собирается оставаться в Польше», — объяснил прессе один из беженцев.

Сами польские власти ведут агрессивную риторику по вопросу беженцев и в отношении Белоруссии, и в отношении России. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков решительно осудил выпады в отношении Москвы премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.