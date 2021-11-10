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Голикова поручила организовать работу с пожилыми для разъяснения необходимости вакцинации
Общество
Голикова поручила организовать работу с пожилыми для разъяснения необходимости вакцинации
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 ноября. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение организовать в регионах индивидуальную работу с гражданами старшего возраста для разъяснения необходимости вакцинации от коронавируса.

По словам Голиковой, доля привитых от COVID-19 пожилых граждан в России составляет 44,7%. Индивидуальная работа со старшим поколением позволит объяснить им правильность вакцинации.

«Наиболее высокие показатели в Чеченской республике, республике Тыва, Тюменской, Белгородской областях и республике Мордовия. Наименьший охват, к сожалению, в Северной Осетии — Алании, Дагестане, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республике, Владимирской области и Приморском крае», — сообщила Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для всех пожилых жителей города. Новое требование также распространяется на лиц с хроническими заболеваниями.

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