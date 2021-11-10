Турецкий след: как Анкара помогает беженцам перебираться в Белоруссию

Тысячи мигрантов уже несколько дней находятся в ловушке на границе между Белоруссией и Польшей. Первое, что пришло в голову многим, увидевшим толпы беженцев перед армией вооруженных поляков, стали события на границе Греции и Турции в феврале прошлого года.

Тогда у греческой границы скопилась многотысячная орда мигрантов, которая вскоре начала штурмовать контрольно-пропускной пункт. Позже появились свидетельства о том, что власти Турции специально направляли беженцев со всей страны в провинцию Эдирне, даже организовав для этого рейсовые автобусы до точки назначения у греческих границ.

Схожесть ситуации оказалось неслучайной. Как сообщила 9 ноября немецкая газета Bild, беженцы, состоящие в основном из сирийских и иракских курдов, попали в Беларусь благодаря поддержке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Polonya sınırında kaos

Belarus tarafından Polonya sınırına sevk edilen, büyük kısmı Orta Doğulu ve Afrikalı kaçak göçmenler, Polonya sınırındaki çitlere saldırıyor.

Görüntülerde bir kaçak göçmenin, elindeki aletle çitlere vurduğu ve Polonya polisini tehdit ettiği fark ediliyor pic.twitter.com/9sXcyLZUc8 — TTV (@ttvmedya) November 8, 2021

Беженцы — оружие против санкций

Как заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Каминский, по подсчетам польских властей, в Белоруссии находится около 15 000 мигрантов. По словам официальных источников в пограничной полиции Германии, на которых ссылается Bild, беженцев доставили в Минск спецрейсами «Турецких Авиалиний» (Turkish Airlines).

Немецкое издание напомнило, что в прошлом году Анкара использовала мигрантов в качестве оружия против санкций Европейского Союза (ЕС). А в нынешнем турецкий президент подсказал белорусскому коллеге, как действовать во время политических кризисов с ЕС и даже помог переместить большое количество мигрантов, прибывших в страну из Ирака и Сирии через Стамбул и Анталию.

Заявление о том, что к транспортировке беженцев причастны «Турецкие авиалинии», сделал Хайко Теггац, президент Союза федеральной полиции Германии. Стоит отметить, что 49% акций этой компании находятся в руках государства.

Согласно открытым данным, количество еженедельных рейсов из стран Ближнего Востока в Белоруссию зимой 2019-2020 годов увеличилось с 17 до 57. При этом турецкая авиакомпания нарастила количество перелетов по маршруту Стамбул-Минск до двух в день, а авиакомпания «Белавиа» совершала до 4 рейсов в неделю между Антальей и Минском, несмотря на то что онлайн-бронирование билетов на эти рейсы было отменено.

Спецкор телеканала RT Константин Рожков опубликовал интервью с беженцами у белорусско-польской границы. Они также подтвердили тот факт, что на территорию Белоруссии попали через Турцию. И добрались в Минск они вполне легально, предварительно получив визы в белорусском посольстве в Анкаре.

«Я заплатил за оформление виз для всех родственников: меня, мамы, жены и брата — по $2 600 за каждого. Нас здесь 12 человек — две семьи, $2600 — это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам заявили, что срок нашего пребывания закончился, и выставили нас на улицу», — рассказал один из беженцев.

Спецкор RT Константин Рожков пообщался с беженцами, находящимися в лагере мигрантов у белорусско-польской границы.https://t.co/wgYGqQMqj6 pic.twitter.com/S2PTpa9Fw6 — RT на русском (@RT_russian) November 9, 2021

Несмотря на все свидетельства и данные из официальных источников и СМИ, «Турецкие Авиалинии» отвергли информацию о том, что были причастны к переброске беженцев в Минск. В письменном заявлении пресс-службы перевозчика говорится, что новости о том, что турецкая авиакомпания способствовала нелегальной миграции в Белоруссию, «не отражают действительности».

Путь в Белоруссию лежит через Турцию

Еще одно подробное описание того, как проходит процесс транзита мигрантов из Турции в Белоруссию, опубликовано в расследовании немецкой газеты Tagesschau. Корреспондентам издания удалось побеседовать с одним из задержанных в Германии беженцев, перебравшихся в ФРГ через белорусскую границу.

Саббаху Абдулгаффару 49 лет, он выходец из Северного Ирака, в Германию прибыл со своей семьей. По его словам, ради реализации этой цели он продал все свои вещи и дом.

«Сначала мы прилетели в Турцию. Мы провели три дня в Стамбуле, затем приехал человек из туристического агентства и отвез нас в аэропорт, чтобы вылететь в Белоруссию», — рассказал он.

Как пишет издание, большинство мигрантов, которые в настоящее время въезжают в ЕС через Белоруссию, родом из курдского анклава в Ираке. В центре столицы Курдистана Эрбиля находится туристическое агентство Top Travel, которое служит отправной точкой для многих иракцев на пути в ЕС. Основная работа турфирмы в эти дни заключается в «продаже путевок в Белоруссию».

«Ежедневно звонит как минимум пять клиентов, звонят коллеги. У нас, наверное, около 20 клиентов в день, и все они хотят улететь в Минск», — рассказал журналистам Tagesschau Ахкам Озет.

По словам представителя туроператора, большая часть мигрантов берет с собой семьи. Каждую неделю агентство обслуживает от 500 до 700 человек. Так как прямого сообщения между Ираком и Белоруссией нет, маршрут беженцев пролегает в основном через соседнюю Турцию.

«Есть также путь через Иран, но он используется редко. Большинство путешествуют через Турцию и получают там визу в Белоруссию», — заявил Озет.

Журналистам Tagesschau также удалось побеседовать с новым клиентом агентства. Молодой человек рассказал, что после Белоруссии хочет попасть в Германию.

«Я слышал, что маршрут через Турцию самый дешевый и безопасный», — отметил он.

Для этой поездки беженцу нужно оплатить билет на самолет через Стамбул, который стоит около 1 000 евро. Позже, помимо расходов на гостиницу, в Белоруссии также понадобятся деньги на визы и оплату услуг контрабандистов. Все это должно обойтись ему в сумму от 3 000 до 4 000 евро, пишет газета.

„Lockruf aus Belarus führt über die Türkei“ - unsere Recherchen zeichnen die Route nach, die derzeit tausende Menschen Richtung EU nehmen. Den Film dazu gibt es heute Abend in ⁦@reportmuenchen⁩ ⁦ https://t.co/D7GGcNskom — Katharina Willinger (@K_Willinger) November 9, 2021

Реакция Польши

В то время как беженцы на границе продолжают ждать и страдать в связи с ухудшением погодных условий, польские власти увеличили численность группировки спецназа в этом районе до 30 000 человек. Правительство, собравшееся в начале недели на внеочередное совещание, заявило, что Варшава «полна решимости» защищать границы страны вплоть до применения оружия, если беженцы попытаются силой прорвать оборону.

«Польская граница — это не просто линия на карте, миллионы поляков отдали свои жизни, защищая ее. Мы сохраним эту решимость, никто не сможет пересечь границу без разрешения», — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Между тем 9 ноября руководство страны заявило, что 7 беженцев были найдены мертвыми на польской стороне. Гуманитарные организации обвиняют националистов, находящихся у власти в Польше, в нарушении права на предоставления убежища.

Двойные стандарты ЕС

Между тем ближневосточный аналитик Сет Франтцман обратил внимание на двойные стандарты ЕС в отношении Белоруссии.

По словам эксперта, Минск учится у Анкары, но Европа сознательно игнорирует роль Турции в сложившейся ситуации. Он отмечает, что «авторитарный режим» Эрдогана регулярно угрожает отправкой мигрантов к греческой границе и уже несколько раз намеренно делал это, чтобы добиться уступок от ЕС.

«Почему же, когда Анкара завозит беженцев к границе с Грецией и приглашает журналистов понаблюдать за происходящим ужасом, это считается нормальным? И никто не говорит: «Анкара плохая». А когда Белоруссия делает то же самое, в ЕС твердят: «Да как Белоруссия посмела?». Разве не очевидно, что Белоруссия взяла пример с Анкары?», — отмечает политолог.

How come when Ankara takes refugees to the Greek border and invites journalists to go "watch"...it's considered normal (no one says "Ankara bad")...when Belarus does the same thing apparently...it's ("how dare Belarus create a crisis")...didn't Belarus learn from Ankara? — Seth Frantzman (@sfrantzman) November 8, 2021

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 9 ноября также обратил внимание на эту проблему. По его словам, ЕС нужно отвечать за свои поступки в ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Лавров отметил, что Брюссель мог бы помогать Минску так же, как когда-то оказывал помощь Турции справиться с потоками беженцев.

«Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился. И второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза с едиными стандартами, когда эти вопросы связаны с приемом беженцев или отказом принимать беженцев», — сказал глава МИД РФ.

Однако европейский обозреватель Адам Парсонс, корреспондент Sky News Europe, считает, что власти Евросоюза не захотят поддерживать Белоруссию. По его мнению, «Европа попытается отвертеться, заявив, что помогает Турции, потому что ее наводнили сирийские беженцы, спасающиеся от войны». А Белоруссия при этом «якобы сама создала миграционный кризис в ответ на санкции ЕС».

I think the EU will say that supporting Turkey, which was being flooded by Syrian refugees fleeing a war, is profoundly different from supporting Belarus, whose dictator is generating its own crisis in response to sanctions.

But we'll see... https://t.co/QFXp0lGJPH — Adam Parsons (@adamparsons) November 9, 2021

Чем это может грозить Турции

Скорее всего, на этот раз ЕС может иначе отреагировать на ситуацию. И инцидент с беженцами может не сойти с рук Анкаре.

Президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя кризис на границе между Польшей и Белоруссией, заявила, что в ближайшие дни высокопоставленные чиновники ЕС направятся в основные страны, из которых происходит транзит мигрантов. Им предстоит убедиться в принятии необходимых мер по предотвращению попадания беженцев «в ловушку, установленную белорусскими властями».

Кроме того, президент ЕК пригрозила, что европейские власти рассмотрят вопрос введения санкций, в том числе путем внесения в черный список авиакомпаний третьих стран, которые активно занимаются «торговлей людьми».

The EU sanctions against Belarus expected to be adopted tomorrow will focus on the transport of migrants to Minsk. 2 key shifts from previous sanctions:



-Likely to include Belarus airlines and suppliers to them

-May include foreign airlines (Iraq, Turkey, UAE) https://t.co/aQpczqwbMS — Dave Keating (@DaveKeating) November 9, 2021

Обозреватель France 24 Дейв Китинг со ссылкой на свои источники подтвердил эту информацию. По его словам, в эти дни власти ЕС могут ввести санкции против белорусских авиаперевозчиков, а также и против авиакомпаний из Ирака, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, которые то же были замечены в транспортировке мигрантов в Минск.

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