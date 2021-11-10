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Сторонники Дорониной во МХАТ имени Горького пожаловались на травлю
Общество
Сторонники Дорониной во МХАТ имени Горького пожаловались на травлю
Кадр из фильма «Большие деньги»  / 

Сторонники актрисы Татьяны Дорониной пожаловались на травлю, которая якобы была со стороны старого руководства. По утверждению актеров, поддержка Татьяны Васильевны, которую почему-то невзлюбил новый худрук Эдуард Бояков, могла стоить места в труппе. Об этом ФАН рассказал молодой актер Дмитрий Корепин.

Корепин совсем недавно окончил один из самых престижных вузов — Высшее театральное училище имени Щепкина. В театре засветился практически сразу: исполнил роли Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите», Витьки Смагина в «Домике на окраине» и гусара Курчаева в «На всякого мудреца довольно простоты». Но после того, как Татьяну Доронину сменил Эдуард Бояков, его имя чаще стало встречаться в суде, чем на афишах.

 — Почему вы судились с театром?

 — Два раза меня увольняли, но я восстановился по суду еще год назад.     

 — А из-за чего от вас так хотели избавиться? Ведь сначала вы получали довольно большие роли в сильных спектаклях. На вас шел зритель, вами были довольны в руководстве.

 — Из-за того, что я озвучил, как подло поступил Бояков с Дорониной, снимая демонстративно ее афиши и портреты. Выкидывал вещи из ее гримерки. Фактически хоронил ее заживо. Я озвучивал это в интервью все.

Сторонники Дорониной во МХАТ имени Горького пожаловались на травлю
Global Look Press / Natalya Loginova

 — Новый директор театра утверждает, что в штате много лишних единиц, не имеющих отношения к творчеству…

 — Бояков набрал целый штат людей, которые пришли с ним. Это не актеры, эти люди не создают спектакли.

 — Это из-за них у вас проблемы с зарплатами?

 — Не знаю, но они урезали нам зарплату, не выплачивали совсем. Я не получал зарплату целый год. По поводу заработной платы восемь или девять человек судились с театром. А так — подвергались травле 17 человек.

 — Все эти люди были сторонниками Дорониной?

 — Весь удар мы приняли на себя. Мы очень надеемся, что сейчас все встанет на место и наладится.

Ранее новый директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что у театра может быть только один художественный руководитель — Татьяна Доронина. По его словам, во МХАТ имени Горького перед его приходом было катастрофическое положение.

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