Сторонники Дорониной во МХАТ имени Горького пожаловались на травлю

Сторонники актрисы Татьяны Дорониной пожаловались на травлю, которая якобы была со стороны старого руководства. По утверждению актеров, поддержка Татьяны Васильевны, которую почему-то невзлюбил новый худрук Эдуард Бояков, могла стоить места в труппе. Об этом ФАН рассказал молодой актер Дмитрий Корепин.

Корепин совсем недавно окончил один из самых престижных вузов — Высшее театральное училище имени Щепкина. В театре засветился практически сразу: исполнил роли Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите», Витьки Смагина в «Домике на окраине» и гусара Курчаева в «На всякого мудреца довольно простоты». Но после того, как Татьяну Доронину сменил Эдуард Бояков, его имя чаще стало встречаться в суде, чем на афишах.

— Почему вы судились с театром?

— Два раза меня увольняли, но я восстановился по суду еще год назад.

— А из-за чего от вас так хотели избавиться? Ведь сначала вы получали довольно большие роли в сильных спектаклях. На вас шел зритель, вами были довольны в руководстве.

— Из-за того, что я озвучил, как подло поступил Бояков с Дорониной, снимая демонстративно ее афиши и портреты. Выкидывал вещи из ее гримерки. Фактически хоронил ее заживо. Я озвучивал это в интервью все.

Global Look Press / Natalya Loginova

— Новый директор театра утверждает, что в штате много лишних единиц, не имеющих отношения к творчеству…

— Бояков набрал целый штат людей, которые пришли с ним. Это не актеры, эти люди не создают спектакли.

— Это из-за них у вас проблемы с зарплатами?

— Не знаю, но они урезали нам зарплату, не выплачивали совсем. Я не получал зарплату целый год. По поводу заработной платы восемь или девять человек судились с театром. А так — подвергались травле 17 человек.

— Все эти люди были сторонниками Дорониной?

— Весь удар мы приняли на себя. Мы очень надеемся, что сейчас все встанет на место и наладится.

Ранее новый директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что у театра может быть только один художественный руководитель — Татьяна Доронина. По его словам, во МХАТ имени Горького перед его приходом было катастрофическое положение.