В Госдуме РФ предложили выдавать матерям «набор новорожденного»

Москва, 10 ноября. В качестве меры поддержки матерей в Государственной думе предложили выдавать сертификаты на приобретение коляски, детского кресла и кроватки.

Поддержка рождаемости в стране просто необходима, ведь естественная убыль населения в России приближается к миллиону человек в год. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергея Миронова.

С учетом рождаемости затраты из бюджета на такие сертификаты, или так называемые «наборы новорожденного», составят не более 75 млрд рублей ежегодно. Для сравнения — на выплату премий чиновникам в 2021–2023 годах в бюджете заложено более 200 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщал о начале выплат детских пособий за ноябрь в регионах России. Перечислению денег не помешали даже праздничные дни.