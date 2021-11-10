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В Госдуме РФ предложили выдавать матерям «набор новорожденного»
Общество
В Госдуме РФ предложили выдавать матерям «набор новорожденного»
pexels.com  /  Andreas Wohlfahrt

Москва, 10 ноября. В качестве меры поддержки матерей в Государственной думе предложили выдавать сертификаты на приобретение коляски, детского кресла и кроватки.

Поддержка рождаемости в стране просто необходима, ведь естественная убыль населения в России приближается к миллиону человек в год. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергея Миронова.

С учетом рождаемости затраты из бюджета на такие сертификаты, или так называемые «наборы новорожденного», составят не более 75 млрд рублей ежегодно. Для сравнения — на выплату премий чиновникам в 2021–2023 годах в бюджете заложено более 200 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщал о начале выплат детских пособий за ноябрь в регионах России. Перечислению денег не помешали даже праздничные дни. 

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демография набор новорожденного
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