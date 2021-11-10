Денис Мацуев выступит для юных пианистов в Салехарде

Салехард, 10 ноября. Юные музыканты из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯМАО) смогут стать участниками уникального события. Все они приглашены в Салехард на концерт народного артиста России Дениса Мацуева.

Музыкальный праздник будет проходить 17 и 18 ноября и войдет в программу «Пушкинская карта» для молодых жителей региона. Концерт пройдет в Культурно-деловом центре города. Мацуев выступит перед зрителями с Тюменским филармоническим оркестром и другими известными музыкантами. За последние три года артист часто посещает регион, где зрители с удовольствием посещают его концерты.

depcul.yanao.ru / Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Участниками мероприятия станут стипендиаты премии губернатора ЯНАО, лауреаты премии за высокие творческие достижения, сообщает портал «Север-Пресс».

Ранее в честь своего 46-летия Мацуев дал интервью корреспондентам Федерального агентства новостей. В нем один из самых знаменитых пианистов рассказал о важности музыкального образования в развитии детей. Он отметил, что помогать юным дарованием является его главной миссией в жизни.