Посол Израиля в России Бен-Цви: «У нас переписывание истории Второй мировой войны невозможно»

Отношения Израиля и России в последние 30 лет только укрепляются. Страны объединяют экономические, политические интересы и общая история. В Израиле, как и в России, День Победы отмечают 9 мая и свято чтят воинов, павших во время Второй мировой войны. Плюс ко всему каждый год, когда Россия представляет в ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, Израиль ее поддерживает. Поэтому переписывания истории Второй мировой войны в этой стране не существует и не может существовать. Об этом в интервью ФАН рассказал чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Александр Бен-Цви.

— Что помогло наладить отношения Израиля и России? Какими вы их видите в перспективе?

— В первую очередь это взаимные интересы. С 1967 по 1986 годы страны были «отключены» друг от друга, хотя и Россия, и Израиль — важные игроки на Ближнем Востоке. Так что общие интересы повлияли на возобновление отношений 30 лет назад. Вообще, я считаю, что все 30 лет мы идем только по восходящей. За весь этот период мы находимся в лучшей точке. Меня часто спрашивают: какая точка является пиковой? Но я считаю, что мы еще ее не достигли, поскольку все время идем вверх. Нам очень много предстоит сделать во всех отношениях: у нас есть общие и политические, и экономические интересы.

— Насколько ощутимые коррективы внесла пандемия в отношения двух стран? Какие сферы она затронула?

— К сожалению, на экономические отношения она повлияла очень сильно. До пандемии товарооборот между нашими странами был более 3 млрд долларов. За время ограничений он снизился, его теперь надо восстанавливать. Также был хороший туристический поток, который в пиковые моменты достигал оборота в 600 тысяч российских и 300 тысяч израильских туристов. Сейчас почти все на нуле, это тоже надо восстанавливать.

Пандемия не обошла стороной и сферу культуры. Раньше израильские и российские артисты приезжали с выступлениями друг к другу. Теперь это очень сложно сделать из-за ограничений. Но мы все же стараемся иногда привозить своих артистов сюда [в Россию]. И с российской стороны деятели культуры приезжают в Израиль, правда, уже не так часто.

Поэтому я иногда смеюсь, когда у меня спрашивают про план работы на будущий год. У меня план работы — вернуться в 2019 год, чтобы восстановить все. Причем я уверен, что это удастся сделать. Если смотреть экономические показатели, то первая половина этого года по товарообороту уже сравнялась с первой половиной 2019-го — что уже хорошие новости.

— Почему культурная коммуникация так важна для установления здоровых отношений между двумя странами?

— Во-первых, если мы говорим о России и Израиле — это уникальный случай. Как когда-то пел [Владимир] Высоцкий: «Там на четверть бывший наш народ». То есть более полутора миллиона людей в Израиле — это русскоязычные. Не все они, конечно, из России, но русскоязычная культура этим людям очень близка. Поэтому российских артистов, которые приезжают в нашу страну, всегда на ура встречают полные залы. Также и российская публика встречает израильских артистов.

Культура сближает, потому что она дает возможность широким массам населения познакомиться с обычаями и традициями другой страны. Это не какие-то рассказы, которые ты вычитал в газете, а знакомство в живом виде. А если к культуре добавить еще и туризм, то это две главные вещи, которые связывают две страны не на политическом уровне, а на бытовом. Связи между простыми людьми — это самое важное.

folkloriada2021.com / Фольклориада-2020

— Какие культурные проекты оказались заморожены из-за пандемии?

— Приезд различных израильских артистов — в первую очередь. Например, танцевальная группа «Вертиго», которая должна была выступить здесь. Также на Международный театральный фестиваль имени Чехова не смог приехать старейший репертуарный театр Израиля «Габима». Пандемия ударила по довольно крупным проектам. Одиночных артистов и режиссеров еще удается привозить с подтверждением Роспотребнадзора и так далее, но крупные мероприятия пришлось отменить.

— Конкурс мобильного кино «Шаг навстречу», приуроченный к 30-летию отношений РФ и Израиля, — о чем этот проект?

— Это очень интересный проект. Главное — проект молодежный. Ведь что такое мобильное кино? Мы все пользуемся мобильными телефонами и все мы делаем своеобразные короткие фильмы для себя. Кто-то делает даже монтаж видеороликов, чтобы выставить их потом в Instagram или Facebook.

Идея конкурса в том, чтобы молодые люди снимали эти ролики именно как кино, делали бы что-то действительно интересное. Задача — сделать настоящее кино с помощью телефона, которым мы пользуемся каждый день. Здесь не нужны специальные видеокамеры и сценаристы — попробовать может каждый. В этом конкурсе принимает участие очень много молодежи. Сейчас комиссия как раз занимается отбором фильмов. Впереди — финал и награждение победителей.

— Чем отличается молодежь наших стран и что у них общего?

— Общего много. Вообще, молодежь во всем мире похожа: у них одинаковые интересы, проблемы, увлечения. Но между израильскими и российскими молодыми людьми есть одна очень большая разница. Молодежь в Израиле обязательно с 18 лет идет в армию и служит три года. Это очень меняет ее уровень ответственности и дисциплину.

Обычно студент приходит в вуз в 17–18 лет. А в Израиле он поступает только после армии. Ему как минимум уже 21 год. В 21 год уже другие интересы — человек более серьезно занимается учебой, а по окончании, в 25–26 лет, всерьез думает о карьере, семье. Также у нас молодежь очень любит путешествовать. После армии принято уехать куда-то на полгода погулять — в Латинскую Америку, Индию, Таиланд и так далее. Для молодых людей это своеобразный способ отдохнуть от нелегкой армейской службы.

idf.il / Israel Defense Forces

— Как израильское общество и политики относятся к переписыванию истории Второй мировой войны, в частности к уничижению роли советских воинов в победе над фашизмом?

— В Израиле подобного явления нет. У нас живут многие ветераны и свидетели той войны. Кстати, мы празднуем День Победы не 8 мая — как европейские страны, а именно 9 мая — как Россия. Тем более многие из нас — дети людей, которые прошли войну. У меня самого отец — ветеран войны. Он был ранен под Сталинградом. Мама была в эвакуации где-то в одном из колхозов на Волге. Так что нам не надо чужих рассказов, как это было. Мы все хорошо знаем. Думаю, поэтому в Израиле такого явления не существует. У нас переписывание истории Второй мировой войны невозможно.

— Что думаете относительно переиначивания событий тех лет в других странах?

— Есть некоторые явления, которые мы осуждаем. Например, если мы говорим о том, что на Украине поддерживаются такие личности, как Бандера, Петлюра, Шухевич и так далее. Наш посол очень часто выражал протест и в письменном виде, и в своих выступлениях. Поэтому для нас эта линия очень четко очерчена. Мы все понимаем. Кстати, если говорить о международной арене, Россия каждый год в ООН представляет резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, мы всегда ее поддерживаем.

wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 119-5592-14A / CC-BY-SA 3.0

— Насколько хорошо знает историю Второй мировой войны израильская молодежь? Как она относится к событиям тех дней?

— События Второй мировой войны изучают в школе как часть мировой истории. Большее ударение делается, конечно, на местную историю, чем на международную. Но молодежь знает, что происходило в этот мрачный период. Тем более в День памяти Холокоста, который в Израиле отмечается 19 апреля и приурочен к восстанию в Варшавском гетто, все говорят о событиях Второй мировой войны. Во дворе нашего посольства стоит памятник еврейским солдатам — участникам войны. Более полумиллиона этих солдат сражались в рядах Красной армии. Из них около 200 тысяч погибли. И мы помним о войне каждый день, глядя на этот памятник.