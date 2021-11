Комиссия Конгресса опросила чиновников администрации Трампа в связи со штурмом Капитолия

Вашингтон, 10 ноября. Следственная комиссия Конгресса США, которая занимается расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года, вызвала для дачи показаний десять бывших высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа.

Целью проведенных слушаний является получение сведений о словах и действиях Трампа и его ближайшего окружения, которые могут быть использованы для установления причастности бывшего президента и его соратников к штурму здания Конгресса.

Сообщается, что на этот раз среди опрошенных оказались бывший старший советник Трампа Стивен Миллер, который, по версии следствия, «участвовал в усилиях по распространению ложной информации о предполагаемом мошенничестве на выборах» и бывший пресс-секретарь экс-президента Кейли Макинани.

