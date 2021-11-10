Комиссия Конгресса опросила чиновников администрации Трампа в связи со штурмом Капитолия

Вашингтон, 10 ноября. Следственная комиссия Конгресса США, которая занимается расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года, вызвала для дачи показаний десять бывших высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа.

Целью проведенных слушаний является получение сведений о словах и действиях Трампа и его ближайшего окружения, которые могут быть использованы для установления причастности бывшего президента и его соратников к штурму здания Конгресса.

«Комитет хочет узнать каждую деталь того, что происходило в Белом доме 6 января и за несколько дней до этого. Нам нужно точно знать, какую роль бывший президент и его помощники сыграли в усилиях по прекращению подсчета голосов выборщиков, и поддерживали ли они связь с кем-либо за пределами Белого дома, пытаясь отменить результаты выборов», — заявил председатель комиссии, конгрессмен-демократ от Миссисипи Бенни Томпсон.

Сообщается, что на этот раз среди опрошенных оказались бывший старший советник Трампа Стивен Миллер, который, по версии следствия, «участвовал в усилиях по распространению ложной информации о предполагаемом мошенничестве на выборах» и бывший пресс-секретарь экс-президента Кейли Макинани.

BREAKING: The Select Committee has issued subpoenas to ten former administration officials, including individuals who served on the White House staff at the time of the January 6th attack on the U.S. Capitol. https://t.co/dEs1NRYhFO — January 6th Committee (@January6thCmte) November 9, 2021

Комиссия уже опросила более 150 свидетелей, и законодатели заявили, что хотят расследовать не только сам захват Капитолия, но и его происхождение, обвиняя бывшего президента Трампа в заявлениях, которые в итоге привели к этим событиям.

Юридические баталии

Также 9 ноября федеральный судья отклонил просьбу Трампа запретить Национальным архивам передавать комитету Палаты представителей документы Белого дома, касающиеся событий 6 января, которые включают журналы звонков, черновики замечаний и речей и рукописные заметки тогдашнего главы администрации Трампа Марка Медоуза. Есть также копии тезисов выступлений тогдашнего пресс-секретаря Кейли Макинани и «проект Исполнительного распоряжения на тему честности выборов», говорится в Национальном архиве. Трамп подал уведомление о том, что он обжалует это решение, и, скорее всего этот спор дойдет до Верховного суда США.

A federal judge denied Donald Trump’s request to block the records on Jan. 6 https://t.co/2Ro2uPnpPM — TittlePress (@TittlePress) November 10, 2021

Основной целью работы так называемой «Комиссии 6 января», является установление связи между Дональдом Трампом и штурмом Капитолия. Несмотря на то, что в рамках расследования. Которое длится несколько месяцев, конгрессмены опросили сотни членов администрации бывшего президента и изучили огромное количество документов, следователи не смогли найти доказательств причастности самого Трампа либо его ключевых союзников к организации и координации действий людей, ворвавшихся в здание Конгресса США.

Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

В настоящее время по обвинениям, связанным в участии в штурме Капитолия полиция задержала более 700 человек. Большинству из них предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном проникновении и противодействии сотрудникам полиции.

Расчет Демократической партии, по инициативе которой была создана комиссия, состоит в том, чтобы воспрепятствовать выдвижению Трампа на выборах 2024 года, что на фоне падения рейтинга Джо Байдена и отсутствию харизматичных лидеров среди демократического истеблишмента может вновь привести Трампа в овальный кабинет.