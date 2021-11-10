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Комиссия Конгресса опросила чиновников администрации Трампа в связи со штурмом Капитолия
Весь мир
Комиссия Конгресса опросила чиновников администрации Трампа в связи со штурмом Капитолия
Global Look Press  /  Keiko Hiromi / AFLO

Вашингтон, 10 ноября. Следственная комиссия Конгресса США, которая занимается расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года, вызвала для дачи показаний десять бывших высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа.

Целью проведенных слушаний является получение сведений о словах и действиях Трампа и его ближайшего окружения, которые могут быть использованы для установления причастности бывшего президента и его соратников к штурму здания Конгресса.

«Комитет хочет узнать каждую деталь того, что происходило в Белом доме 6 января и за несколько дней до этого. Нам нужно точно знать, какую роль бывший президент и его помощники сыграли в усилиях по прекращению подсчета голосов выборщиков, и поддерживали ли они связь с кем-либо за пределами Белого дома, пытаясь отменить результаты выборов», — заявил председатель комиссии, конгрессмен-демократ от Миссисипи Бенни Томпсон.

Сообщается, что на этот раз среди опрошенных оказались бывший старший советник Трампа Стивен Миллер, который, по версии следствия, «участвовал в усилиях по распространению ложной информации о предполагаемом мошенничестве на выборах» и бывший пресс-секретарь экс-президента Кейли Макинани.

Комиссия уже опросила более 150 свидетелей, и законодатели заявили, что хотят расследовать не только сам захват Капитолия, но и его происхождение, обвиняя бывшего президента Трампа в заявлениях, которые в итоге привели к этим событиям.

Юридические баталии

Также 9 ноября федеральный судья отклонил просьбу Трампа запретить Национальным архивам передавать комитету Палаты представителей документы Белого дома, касающиеся событий 6 января, которые включают журналы звонков, черновики замечаний и речей и рукописные заметки тогдашнего главы администрации Трампа Марка Медоуза. Есть также копии тезисов выступлений тогдашнего пресс-секретаря Кейли Макинани и «проект Исполнительного распоряжения на тему честности выборов», говорится в Национальном архиве. Трамп подал уведомление о том, что он обжалует это решение, и, скорее всего этот спор дойдет до Верховного суда США.

Основной целью работы так называемой «Комиссии 6 января», является установление связи между Дональдом Трампом и штурмом Капитолия. Несмотря на то, что в рамках расследования. Которое длится несколько месяцев, конгрессмены опросили сотни членов администрации бывшего президента и изучили огромное количество документов, следователи не смогли найти доказательств причастности самого Трампа либо его ключевых союзников к организации и координации действий людей, ворвавшихся в здание Конгресса США.

Расследование штурма Капитолия может привести Демократов к фиаско
Global Look Press / Lev Radin / Keystone Press Agency

В настоящее время по обвинениям, связанным в участии в штурме Капитолия полиция задержала более 700 человек. Большинству из них предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном проникновении и противодействии сотрудникам полиции.

Расчет Демократической партии, по инициативе которой была создана комиссия, состоит в том, чтобы воспрепятствовать выдвижению Трампа на выборах 2024 года, что на фоне падения рейтинга Джо Байдена и отсутствию харизматичных лидеров среди демократического истеблишмента может вновь привести Трампа в овальный кабинет.

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