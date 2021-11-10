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Блогер Шарий указал на антироссийские высказывания украинца Цимбалюка
Политика
Блогер Шарий указал на антироссийские высказывания украинца Цимбалюка
Pr Scr youtube.com  /  Анатолий Шарий

Барселона, 10 ноября. Проживающий в Москве украинец Роман Цимбалюк позволяет себе откровенно антироссийские высказывания, заявил киевский блогер и политик Анатолий Шарий.

По его словам, украинский журналист не стесняясь в выражениях высказывается в своих интервью о российских гражданах. При этом Цимбалюк настолько раскован, так как уверен, что ему ничего не будет за его слова.

Шарий детально разобрал одно из выступлений Цимбалюка. В нем украинец рассуждал о сценарии войны между Киевом и Москвой. Термины журналиста буквально вывели из себя Шария.

«То есть я не говорю, что в этой стране все возьмут оружие в руки, но количество людей, которые это сделают, это миллионы, им хана просто всем», — сказал украинец, имея в виду русских.

Почему российские власти не обращают внимание на откровенное разжигание розни — не совсем понятно. Шарий считает, что Цимбалюка уже давно пора было выслать из Москвы, где он плотно осел вместе со своей семьей.

Ранее стало известно, что Шарий побывал в Москве. По его словам, от России у него остались только самые положительные впечатления. Больше всего его поразила доброжелательность людей. Однако находиться в русскоязычной стране ему было непривычно, так как уже более десяти лет он живет в Европе.

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украина россия шарий
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