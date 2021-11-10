Власти Туниса ввели войска в город Агареб для подавления протестов

Тунис, 10 ноября. Армейские подразделения вошли в город Агареб для обеспечения безопасности государственных учреждений на фоне акций протеста. Об этом сообщил местный телеканал Nessma.

На днях в провинции Сфакс на юге страны начались митинги граждан. Волнения вызваны недавним решением министерства окружающей среды возобновить деятельность мусорного полигона Аль-Канна.

По данным СМИ, между полицейскими и протестующими завязалась потасовка. Силовики применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Те, в свою очередь, бросали камни в сотрудников служб безопасности.

После столкновений в социальных сетях распространился слух о смерти молодого активиста. Причиной гибели назвали удушье от газа.

Министерство внутренних дел опровергло сообщение. В заявлении ведомства отрицается, что 35-летний тунисец умер в результате травм, полученных во время стычек с полицией. Однако под давлением общественности власти начали расследование инцидента.

Накануне силы безопасности покинули Агареб, чтобы избежать дальнейшей эскалации. После этого в штаб-квартиру Национальной гвардии проникли неизвестные и подожгли здание.

Президент Каис Саид потребовал от главы МВД Тауфика Шараф ад-Дина немедленно вмешаться и разрешить сложившуюся ситуацию. Для обеспечения порядка в городе разместили подразделения армии.

Министерство окружающей среды ранее объявило о возобновлении работы полигона Аль-Канна. Решение принято с целью снижения рисков для здоровья и экономики на фоне кризиса с отходами в провинции Сфакс. В 2019 году суд вынес постановление о закрытии объекта после неоднократных протестов жителей Агареба из-за нанесенного городу экологического ущерба.

Митинги граждан с требованием решения мусорного кризиса в Тунисе случались и ранее. Однако наблюдатели связывают нынешнюю напряженность с деятельностью представителей «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ). Организация, теряющая популярность в стране, через социальные сети разжигает ситуацию и подстрекает население к сожжению штаб-квартир государственных ведомств.