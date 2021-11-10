Американист Евстафьев раскрыл причерноморский план США по разжиганию большой войны в Европе

В американской элите сформировалась особая группа, уверовавшая в то, что вывести США из кризиса можно только с помощью большой войны в Европе.

Таким мнением с подписчиками канала «Соловьев Live» поделился политолог-американист Дмитрий Евстафьев, дав лаконичный анализ серии серьезных геополитических сдвигов, случившихся в последнее время. Эксперт заявил, что его в крайней степени тревожит происходящая сейчас во всем мире нездоровая суета. Самым тревожным признаком надвигающегося большого конфликта для него стала непростая ситуация вокруг Тайваня. Политолог отметил, что для современного Китая подобная эскалация, как в военной, так и в политической сфере совсем не свойственна. Пекин всегда решает серьезные вопросы более тонко, используя в основном экономические рычаги. Сейчас же происходит откровенное разжигание войны — китайцы впервые за долгое время несдержанно отвечают на провокации американцев.

Федеральное агентство новостей /

Также Евстафьев обратил внимание на сомнительные и опасные манипуляции США в Восточной Европе и особенно в причерноморском регионе. Политолог уверен, что Вашингтон здесь последовательно реализует некий четкий план по разжиганию большого конфликта, который должен захватить в итоге весь континент. Причем авторы этого плана даже не осознают, какую на самом деле угрозу несут их эксперименты.

«Вот три составные части грядущего большого конфликта — суета, политики, мыслящие сегодняшним днем (лидеры ЕС) и постановочная картинка вроде той, что искусно нарисовали на границах Польши, Литвы и Белоруссии, используя в качестве краски беженцев. Тем временем ситуация в причерноморье мне кажется еще более опасной. Мне кажется, что американцы недооценивают потенциал причерноморья для дестабилизации и играются в очень опасные игры. Там только спичку поднеси, и дело закончится даже не в Будапеште. И американцы уже выбили искру под пороховой бочкой. Я вообще думаю, что в этом регионе США реализуют определенный план. В американской политической системе сформировалась определенная группа — это спецслужбисты и глобалисты, считающие, что выйти из кризиса Штаты смогут только разжиганием большой войны в Европе», — выразил уверенность Евстафьев.

По мнению политолога, авторы вышеупомянутого плана явно рассчитывают на то, что сами американцы останутся в стороне и будут только подливать масла в огонь войны в Европе, зарабатывая на этом миллиарды. Евстафьев вспомнил, что как-то читал статью некоего Джона Миршаймера, которого можно смело ставить в один ряд с такими теоретиками передела мира по-американски, как Киссинджер и Бжезинский. Свой труд он назвал «Мы скоро будем скучать по холодной войне» (написана статья еще в 1993 году), и сейчас в мире происходит примерно то же, что Миршаймер и расписывал. Вполне вероятно, что и в причерноморском регионе группа американских глобалистов реализует одну из его схем по «поджиганию Европы».

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