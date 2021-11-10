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Ким Кардашьян и бренд Fendi заработали миллион долларов за одну минуту
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и бренд Fendi заработали миллион долларов за одну минуту
facebook.com  /  Kim Kardashian West

Лос-Анджелес, 9 ноября. Стартовали продажи коллекции коллаборации бельевого бренда Ким Кардашьян Skims с итальянским модным домом Fend, которым сейчас заведует Ким Джонс, пишет журнал Esquire.

В коллекции Fendi x Skims присутствуют женское нижнее белье, коррекционная одежда, платья, трикотаж и спортивные костюмы. Новость ошарашила поклонников и вызвала небывалый ажиотаж. В листе ожидания уже записаны около 300 тысяч человек, а продажи одежды только в первую минуту превысили сумму в один миллион долларов.

Цены на товары начинаются от 100 долларов. Такую сумму придется отдать за колготки и бра. Но есть и лоты подороже. Так, за кожаные платья в телесных оттенках придется выложить кругленькую сумму в 4200 долларов. Кардашьян успела прорекламировать этот наряд, надев его на церемонию Innovator Awards для Wall Street Journal Magazine. Модель полностью продана во всех возможных вариантах. То же произошло и с другими моделями. Почти все вещи из коллекции также распроданы или остались только в отдельных размерах и экземплярах.

Напомним, свой бренд белья Кардашьян запустила не так давно — в 2019 году, а коллаборация с Fendi стала для нее первым крупным совместным проектом. Стоит отметить, что несмотря на развод с рэпером Канье Уэстом, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» продолжает активно вести свою социальную жизнь и доказывает, что талантлива и может зарабатывать сама.

Ранее сообщалось, как Ким Кардашьян показала свои пляжные фото и удивила фанатов.

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кардашьян мода fendi показы бренды skims
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