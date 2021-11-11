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Политик Клинцевич указал на признаки информационной войны Запада против России
Общество
Политик Клинцевич указал на признаки информационной войны Запада против России
Федеральное агентство новостей  / 

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши создан усилиями западных спецслужб. Таким предположением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Москва «причастна» к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

«Конечно, Лукашенко, с учетом его морально-волевых качеств и того, что он [в Белоруссии] хозяин, многие вещи мог предотвратить, но он просто не стал ничего делать в рамках существующих международных норм, с таким расчетом, что, возможно, «великий» Старый Свет снизойдет и начнет разговаривать. Не требовать, не указывать Лукашенко, что ему делать, а разговаривать с ним, обсуждать проблему, которую создал не он и тем более не Москва», — сказал политик.

Франц Клинцевич также предположил, по какой причине могло возникнуть нынешнее тяжелое положение на польско-белорусской границе.

«Эту проблему создал Запад своим внешнеполитическим [курсом], военными действиями. Дестабилизировали огромное количество стран, запустили миграционное оружие. Наблюдая сегодня все эти процессы, я прихожу к выводу: все это специальная операция западных спецслужб на территории Республики Белоруссия, поставивших в дичайшее положение людей, которые туда прилетели, с тем расчетом, что дальше они не будут задерживаться в этой стране, а пойдут к границе. Создали этот прецедент и обвинили Лукашенко и приписали Москву!» — пояснил собеседник ФАН.

Политик Клинцевич указал на признаки информационной войны Запада против России
Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

В завершение он подчеркнул, что в данной ситуации важно не забывать и о другом важном обстоятельстве.

«Самое страшное, что там сегодня женщины, дети, мужчины находятся в ужасных условия, при минусовой температуре. Спят у костров. Нет воды, еды. Никто же не нанимался, я прошу прощения, обеспечивать этим людям питание. Их завезли в Белоруссию», — подытожил экс-сенатор.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди осудила ЕС за отказ помогать беженцам на границе Белоруссии и Польши. Она напомнила, что нести ответственность за последствия миграционного кризиса будут те же, кто создал условия для него.

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