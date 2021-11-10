Президент России поздравил Александра Гинцбурга с юбилеем

Москва, 10 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Глава государства отметил уникальный вклад Гинцбурга в создание вакцины против коронавирусной инфекции. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Вас по праву считают выдающимся ученым, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии. Вы много и увлеченно трудитесь, объединяете коллектив знаменитого Центра Гамалеи вокруг важных, востребованных задач, заряжаете коллег своей поистине неиссякаемой энергией», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, результаты фундаментальных исследований эпидемиолога имеют большое научное и практическое значение. В частности, глубокого признания заслуживает уникальный личный вклад Гинцбурга в создание первой в мире зарегистрированной вакцины, резюмировал президент.

Александр Гинцбург ранее назвал вакцинацию условием для предотвращения новых волн пандемии коронавируса. По мнению специалиста, сейчас необходимо достигнуть высокого уровня популяционного иммунитета.