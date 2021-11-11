Политолог Киреев о миграционном кризисе: «Евросоюз либо деградирует, либо мутирует»

Нелегальным мигрантам все же удалось прорваться в Евросоюз через границу Белоруссии и Польши. Известно, что в месте пересечения границы были слышны выстрелы. Однако попасть на территорию ЕС удалось не всем мигрантам, большая их часть так и находится на польско-белорусской границе, что не исключает новых попыток прорыва. Европейский союз столкнулся с кризисом в лице нелегалов, который может привести ЕС если не к распаду, то к серьезной деградации. Такое мнение в беседе с ФАН высказал политолог Владимир Киреев.

По мнению эксперта, за последнее время ЕС не единожды переживал различные кризисы, в том числе и миграционные, однако нынешний может стать поворотным моментом в истории.

«Речь идет одновременно и о ресурсном дефиците, и об идеологическом кризисе. У стран ЕС, не важно — идет ли речь о Польше, Литве или о Германии, которая стоит за спинами своих восточных соседей и является желанной для мигрантов, на беженцев попросту не хватает средств. Тут и так серия из кризисов в экономике и нерешенные проблемы с предыдущей волной мигрантов, а на пороге — новая проблема. И это мы еще не упомянули идеологический кризис. Ведь европейцы провозгласили себя культурой либерализма и толерантности, поэтому в ситуации, требующей защиты своих интересов, требующих в том числе силового выдворения мигрантов, они столкнулись с глубоким внутренним противоречием», — объяснил политолог.

На данный момент, по словам Киреева, европейцы должны сделать выбор: либо отказаться от мультикультурализма и готовности принимать мигрантов, что грозит утратой идентичности и внутренним самоотторжением, либо задохнуться под грузом нереализуемых социальных обязательств перед мигрантами. Последнее, кстати, уже привело Швецию к огромному государственному долгу.

Похожая «терзающая» ситуация сложилась в отношениях между Евросоюзом и Белоруссией, считает эксперт. ЕС на протяжении многих лет стремится к поглощению своего восточного соседа, играя то на сближении и обещаниях Минску преференций за лояльность в конфликте с Москвой, то вводя жесткие санкции.

Владимир Киреев /

«Последние два года говорят о том, что мирное сосуществование ЕС и Белоруссии фактически невозможно, по крайней мере, в обозримой перспективе. Здесь амбиции ЕС так же, как и США, и игроков поменьше — Польши и Литвы, пришли в противоречие с их возможностями. В виде мигрантов Минск нашел недорогое, но мощное средство воздействия на европейцев, которое действует едва ли менее эффективно, чем прямое оружие. В символическом плане, возможно, даже более мощно», — отметил политолог.

Причем, даже несмотря на очевидные проблемы, Евросоюз не готов пойти на уступки Минску и отменить санкции, ведь это не соответствует его идеологии. А у Белоруссии нет никаких причин отказываться от давления на европейцев. Киреев уверен, что начать войну, о чем еще неделю назад говорили как о вполне вероятном сценарии, Варшава не готова.

«Сейчас мы являемся свидетелями конфликта между де-факто блоком Белоруссии и России с одной стороны и ЕС с другой. Этот конфликт будет иметь статический характер, мы увидим еще много этапов, включающих и переговоры с Москвой и Минском со стороны столиц ЕС, и вероятность прямого вооруженного конфликта. Хотя второй миграционный кризис для ЕС является не столь эмоционально значимым, как первый, однако по уровню деструктивного воздействия на страны ЕС он очень разрушителен. Последствия для Европы будут в любом случае серьезными: ЕС либо деградирует, превратившись в гетто мигрантов из третьего мира, либо переживет мутацию и станет чем-то иным. Хотя версия со стремительной деградацией видится более вероятной», — заключил эксперт.

При этом он особо подчеркнул: хотя США и отмалчиваются, нынешние проблемы Евросоюза американцам явно «на руку». И в этом они будут искать свою выгоду.

А тем временем Министерство национальной обороны Польши сообщило о том, что нелегальные мигранты, незаконно проникшие на территорию страны, уже задержаны. Кстати, вторжение на территорию Польши было силовым и сопровождалось разрушением установленных на границе ограждений.