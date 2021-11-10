Легенда MMA Федор Емельяненко заявил о готовности провести бой с Роем Джонсом

Москва, 10 ноября. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что готов провести выставочный поединок с 52-летним американцем Роем Джонсом.

Федор Емельяненко признался, что «с большим уважением» относится к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Рою Джонсу, приняв вызов американца провести очный поединок. Слова 45-летнего бойца MMA приводит ТАСС.

«Он — один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою, мне интересны такие поединки, бои именно с такими соперниками, как Рой», — подчеркнул Емельяненко.

Рой Джонс завершил профессиональную карьеру в 2018 году. После этого он провел выставочный поединок против Майка Тайсона, который завершился вничью.

Ранее боец MMA Вячеслав Дацик показал видео спарринга с рэп-исполнителем Джиганом. Ролик был опубликовал в Instagram-аккаунте 41-летнего спортсмена.