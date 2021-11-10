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Минск нарастит состав сил ПВО на северо-западном участке границы Белоруссии
Армия
Минск нарастит состав сил ПВО на северо-западном участке границы Белоруссии
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

Минск, 10 ноября. Министерство обороны Белоруссии приняло решение нарастить состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственных границ страны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, войска сконцентрируются на западном и северо-западном участке белорусской границы.

«Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщает RT, на белорусско-польской границе произошел виток напряженности, связанный с нелегальными мигрантами, которые пытаются проникнуть на территорию ЕС. На этом фоне польские власти объявили о переброске дополнительных войск к границе двух республик.

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