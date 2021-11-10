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Звезды фильмов про Гарри Поттера снимутся в спецэпизоде
Общество
Звезды фильмов про Гарри Поттера снимутся в спецэпизоде
Кадры из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Лос-Анджелес, 10 ноября. Известные актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт снова соберутся на одной съемочной площадке. Кинозвезды воссоединятся для съемок специального эпизода.

Новым фильмом создатели киновселенной планируют отметить 20-летие выхода первого работы франшизы о волшебном мальчике — «Гарри Поттер и философский камень». К звездам проекта присоединятся и другие известные актеры.

Решение принимала студия Warner Bros., вдохновившаяся успехом специального эпизода сериала «Друзья», где знаменитые актеры встретились спустя годы в известных декорациях. В спецвыпуске артисты раскрыли некоторые секреты работы и поделились трогательными моментами со съемок. Примерно так же будет сделан и эпизод «поттерианы». Согласно информации издания Hypebae, съемки должны стартовать уже в ближайшее время.

Звезды фильмов про Гарри Поттера снимутся в спецэпизоде
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» /

Серия фильмов о Гарри Поттере является экранизацией книг английской писательницы Джоан Роулинг. Первая лента, знакомящая зрителей с героями и вселенной вышла в США и Великобритании 16 ноября 2001 года. Постепенно были экранизированы и остальные части серии. Всего в прокат вышло восемь фильмов о приключении мага и его борьбе со злом.

Ранее режиссер первых двух частей франшизы Крис Коламбус высказался о возможном перезапуске «Гарри Поттера». По его мнению, нет смысла выпускать заново фильмы, и призвал кинематографистов сосредоточиться на создании чего-то нового.

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Гарри Поттер кино уотсон рэдклифф Гринт
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