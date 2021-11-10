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Звезда «Воскресенского» Юрий Колокольников назвал счастьем съемки в Петербурге

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 14:48
Общество
Звезда «Воскресенского» Юрий Колокольников назвал счастьем съемки в Петербурге
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 10 ноября. Известный российский актер Юрий Колокольников рассказал о работе над новым детективным сериалом «Воскресенский». Съемки фильма частично проходили в Санкт-Петербурге.

Премьера проекта состоялась 8 ноября на Первом канале. Действия происходят в дореволюционном Петербурге. В центре сюжета эксцентричный врач со скверным характером, к которому сотрудники полиции периодически обращаются за помощью. Роль 40-летнего гения медицины сыграл Юрий Колокольников.

Артист рассказал, что его герой — собирательный образ, и много чего для его создания взято из личности великого литературного детектива Шерлока Холмса. По словам Колокольникова, вся съемочная команда очень точно подошла к работе над «Воскресенским», и уже на этапе ознакомления со сценарием можно было прочувствовать персонажа.

Для образа актеру пришлось немного измениться — ему наклеили густую рыжую бороду. Исполнитель главной роли признался, что в какой-то момент он даже породнился с гримом.

«К сожалению, у меня не растет такая. Мне эту бороду наклеивали каждый день, а потом лицо и борода как-то привыкли друг к другу. Но мы долго искали ее, чтобы она подошла. И в холод, и в мороз, и в жару — борода была с нами, как наше знамя», — пошутил артист в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Актер рассказал, что неоднократно работал в Петербурге, однако в этот раз все было иначе. Колокольникову очень понравилось сниматься на исторических объектах.

«На «Воскресенском» было столько невероятных исторических объектов… Все это было пропитано историей. Снимать в Санкт-Петербурге – это счастье для кинематографистов», — признался актер.

Ранее в одном из интервью Колокольников рассказал об уникальности российского кинематографа. По его мнению, фильмы, созданные в России, олицетворяют собой «панков» в индустрии.

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