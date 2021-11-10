Маркетолог Бобровская оценила новую платформу «ВКонтакте» для работы с данными и рекламой

Новая технологическая платформа «ВКонтакте» для работы с данными и автоматизации маркетинга крайне важна любому производителю, ритейлеру, бизнесу в области предоставления услуг. Такое мнение ФАН высказала директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

Технологическая платформа

«ВКонтакте» запускает VK Customer Experience Hub. Это технологическая платформа, которая позволит «создавать и автоматизировать стратегии персонализированной коммуникации». Инструмент поможет каналам демонстрировать клиентам ключевые сообщения в релевантных каналах в актуальный момент времени.

VK Customer Experience Hub разработана на базе алгоритмов и технологий PREDICT, Tarantool и VK Cloud Solutions и интегрирована с решениями экосистемы «ВКонтакте», включая «VK Чекбэк».

Пресс-служба «ВКонтакте» /

Платформа состоит из двух модулей: Customer Data Platform (CDP) и Customer Experience Platform (CXP). CDP — модуль хранения и обработки данных компании из разных источников и управления ими, включая сегментацию и профилирование аудиторий на базе стабильных ID (Universal ID). СXP — модуль аналитики и формирования стратегий персонализированных коммуникаций с клиентами бизнеса.

Важный продукт

Как отметила Ольга Бобровская, такой канал коммуникации и продаж, как соцсети, уже давно стал одним из основных для продвижения товаров, услуг и так далее. «ВКонтакте» с аудиторией, по данным Mediascope, более 46 миллионов человек постоянных пользователей занимает стабильно первое место в России. Он является зачастую основной площадкой для бизнеса, который работает через социальные сети. Поэтому такой продукт крайне важен любому производителю, ритейлеру, бизнесу в области предоставления услуг.

«Во-первых, платформа позволит получать большой объем данных для конкретной компании, что очень важно для формирования маркетинговой стратегии и работы с разной целевой аудиторией. Бизнес сможет аккумулировать, актуализировать данные в самых разных секторах: количество покупателей (потребителей), объемы покупок, обращений, число претензий, средний чек и т. д. Получается, что бизнес, кроме своей собственной аналитики (которую компания может получать с помощью программы 1С или специально созданных продуктов), будет иметь возможность еще и в VK формировать аналитику для дальнейшей стратегии», — пояснила Ольга Бобровская.

Пресс-служба «ВКонтакте» /

Кроме того, заметила эксперт, все большее значение в электронной коммерции (и не только) приобретает персонализированное предложение, исходя из особенностей группы потребителей вне зависимости от ее масштабов. В этом плане платформа «ВКонтакте» подходит отлично, поскольку можно будет выделить главные особенности узких групп клиентов: по предпочтениям в покупках, по среднему чеку, по сезонному спросу, по интересам, по наличию детей, их возрасту, по географическому и возрастному признаку и прочее.

«Такой ресурс станет рабочим инструментом для повышения эффективности бизнеса, что в конечном счете поможет увеличить обороты и прибыль», — заключила Ольга Бобровская.

Ранее банк «Открытие» и «ВКонтакте» создали платформу для быстрого обмена данными между корневыми системами и цифровыми банковскими продуктами. Решение на базе Tarantool Data Grid даст банку «Открытие» возможность ускорить отображение информации в сервисах в три раза, а на пиковых нагрузках — в десять раз.