Захарова: обвинения президента Польши в адрес РФ по поводу мигрантов переходят все границы

Москва, 10 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала высказывание президента Польши Анджея Дуды относительно «причастности» Москвы к миграционному кризису.

Ранее Дуда заявил, что на Польшу проводится массированная гибридная атака. Комментируя эти слова, Захарова отметила, что соответствующие оценки переходят границы здравого смысла.

«Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации... Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать», — сказала она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на выпады Польши в адрес России по ситуации на границе. По его словам, Москва считает неприемлемыми эти обвинения.