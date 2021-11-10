Актриса Ирина Мирошниченко сделала аборт ради главной роли в кино

Москва, 10 ноября. Известная советская и российская актриса Ирина Мирошниченко откровенно рассказала, почему за многие годы она так и не познала радость материнства. Звезда раскрыла правду о своем аборте.

За свою жизнь актриса трижды была замужем, однако так и не решилась завести ребенка. Она призналась, что, будучи замужем за драматургом Михаилом Шатровым, она однажды забеременела. Однако ребенок мешал будущей успешной карьере, поэтому артистка приняла сложное решение и сделала аборт.

«Я думала, что это (материнство — прим. ред.) будет когда-нибудь потом. Мне всегда казалось, что вся жизнь впереди, буду вечно молодой. Вот так, к сожалению», — откровенно рассказала актриса в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1».

Шатров поддержал решение жены, точно так же, как и ее мама. Все думали, что начинающая кинозвезда еще успеет родить ребенка, а вот шанс построить успешную карьеру ей может не представиться. Сложное решение Мирошниченко приняла ради того, чтобы иметь возможность сняться в главной роли в фильме «Их знали только в лицо».

Россия 1 / prt scr / Судьба человека

«Мама не отговаривала меня от аборта. Она, наоборот, утверждала, что рано, мол, надо стать кем-то, а потом сидеть дома и нянчить ребенка. Понимаю, часть людей захочет кинуть в меня камень, но надо судить людей по тому времени, когда они жили», — отметила актриса.

Спустя годы она сожалеет лишь о том, что не стала даже пытаться совместить работу и семью. Уже долгое время Мирошниченко ходит в храм, где кается в своих грехах.

Ранее советская актриса рассказала, что стало причиной ее развода с первым мужем. По словам звезды фильма «Я шагаю по Москве», спустя почти 12 лет отношений они с Шатровым стали изменять друг другу.