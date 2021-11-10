Центробанк обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 10 ноября. Центральный банк Российской Федерации установил курсы евро и доллара к рублю на четверг, 11 ноября. Регулятор снизил обменный курс для обеих иностранных валют. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Официальный курс евро завтра составит 81,78 рубля. Это на 86,27 копейки меньше, чем в установленный уровень. Валюта преодолела локальный минимум, биржевой курс опускался ниже 81,60 рубля за валютную единицу.

Курс доллара также снижен — до 75,68 рубля. Изменение составило 71,36 копейки. Таким образом, стоимость бивалютной корзины завтра будет составлять 75,68 рубля.

Российская валюта может продолжить укрепление за счет повышения ключевой ставки. Борьба с инфляцией и снижение волатильности на сырьевом рынке могут стать серьезными стимулами для роста котировок рубля. Такую позицию высказывал Научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг.