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МИД Литвы: пограничники не собираются стрелять по мигрантам
Политика
МИД Литвы: пограничники не собираются стрелять по мигрантам
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Вильнюс, 10 ноября. Пограничные службы не будут начинать стрельбу по беженцам, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

По его словам, беженцы ведут себя вполне миролюбиво, в отличие от белорусских спецслужб, которые якобы вынуждают их пересечь границу, поэтому вряд ли появится повод для стрельбы по ним. Вместе с тем дипломат добавил, что у Вильнюса есть план на случай вооруженного вторжения.

«Если будут прорываться люди с оружием, какие-то "зеленые человечки", то да, конечно, такой сценарий тоже имеется ввиду», — сказал он.

Стоит отметить, что на границе между Белоруссией и странами Прибалтики образовалось скопление мигрантов. Для контроля над ситуацией на место прибыли европейские солдаты.

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мигранты белоруссия литва
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