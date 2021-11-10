МИД Литвы: пограничники не собираются стрелять по мигрантам

Вильнюс, 10 ноября. Пограничные службы не будут начинать стрельбу по беженцам, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

По его словам, беженцы ведут себя вполне миролюбиво, в отличие от белорусских спецслужб, которые якобы вынуждают их пересечь границу, поэтому вряд ли появится повод для стрельбы по ним. Вместе с тем дипломат добавил, что у Вильнюса есть план на случай вооруженного вторжения.

«Если будут прорываться люди с оружием, какие-то "зеленые человечки", то да, конечно, такой сценарий тоже имеется ввиду», — сказал он.

Стоит отметить, что на границе между Белоруссией и странами Прибалтики образовалось скопление мигрантов. Для контроля над ситуацией на место прибыли европейские солдаты.