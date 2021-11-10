Минобороны РФ опубликовало видео полета двух Ту-22М3 в небе над Белоруссией

Москва, 10 ноября. Министерство обороны России опубликовало видеозапись с двумя бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ во время патрулирования воздушного пространства Белоруссии.

Съемка велась с земли, а также непосредственно из кабин самолетов. В рамках данной операции экипажи отработали вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления российских и белорусских вооруженных сил. После этого бомбардировщики вернулись на аэродром постоянного базирования.

Ранее Москва и Минск пришли к соглашению о регулярном совместном патрулировании воздушного пространства Белоруссии. Как передает RT, решение было принято в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе.