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Минобороны РФ опубликовало видео полета двух Ту-22М3 в небе над Белоруссией
Армия
Минобороны РФ опубликовало видео полета двух Ту-22М3 в небе над Белоруссией
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 10 ноября. Министерство обороны России опубликовало видеозапись с двумя бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ во время патрулирования воздушного пространства Белоруссии.

Съемка велась с земли, а также непосредственно из кабин самолетов. В рамках данной операции экипажи отработали вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления российских и белорусских вооруженных сил. После этого бомбардировщики вернулись на аэродром постоянного базирования.

Ранее Москва и Минск пришли к соглашению о регулярном совместном патрулировании воздушного пространства Белоруссии. Как передает RT, решение было принято в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе.

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