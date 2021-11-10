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Бенедикт Камбербэтч трижды отравился никотином на съемках фильма «Власть пса»

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 14:34
Общество
Бенедикт Камбербэтч трижды отравился никотином на съемках фильма «Власть пса»
ntlive.nationaltheatre.org.uk/

Венеция, 10 ноября. Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что роль курящего владельца ранчо в фильме «Власть пса» далась ему крайне тяжело. На съемках он трижды отравился никотином.

Премьера фильма «Власть пса» с Камбербэтчем в главной роли состоится на стриминговом сервисе Netflix 1 декабря. В преддверии релиза картины актер поделился воспоминаниями о работе над проектом. Оказалось, что звезда «Шерлока» через физические страдания сыграл роль курящего владельца ранчо.

«Я трижды отравился никотином. Действительно ужасно, когда тебе приходится много курить», — заявил Камбербэтч в беседе с журналом Esquire.

Актер признался, что хотел выглядеть максимально правдоподобно, поэтому дубль за дублем курил самокрутки. Он хотел, чтобы все знали, как пахнет его персонаж, несмотря на все трудности.

Бенедикт Камбербэтч получил роль в фильме «Кошачьи миры Луиса Уэйна». Актер заявил, что персонаж, одержимый животными, привлек его внимание тягой к затворничеству.

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