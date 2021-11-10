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Украинский политик Василец назвал НАТО угрозой для человечества
Украина
Украинский политик Василец назвал НАТО угрозой для человечества
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 10 ноября. Лидер украинской партии «Держава» Дмитрий Василец заявил, что, вопреки заверениям некоторых политиков, большинство украинцев не желают вступления страны в НАТО. Он отметил, что в стране никогда не проводился референдум на эту тему, передает информационное агентство «Новороссия».

Политик считает, что руководство Североатлантического альянса прекрасно понимает, что украинцы негативно относятся к вступлению в блок.

«По моему глубокому убеждению, существование блока НАТО — это постоянная угроза для человечества», — отметил Василец.

Он акцентировал внимание на том, что Североатлантический альянс является русофобской организацией, существующей исключительно в интересах Соединенных Штатов, которые постоянно провоцируют конфликты в разных точках планеты.

Ранее ФАН приводил мнение политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна. Он считает, что военный блок AUKUS постепенно заменит Североатлантический альянс, у которого сейчас много проблем.

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Все новости / Украина / Украинский политик Василец назвал НАТО угрозой для человечества
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