Киев, 10 ноября. Лидер украинской партии «Держава» Дмитрий Василец заявил, что, вопреки заверениям некоторых политиков, большинство украинцев не желают вступления страны в НАТО. Он отметил, что в стране никогда не проводился референдум на эту тему, передает информационное агентство «Новороссия».

Политик считает, что руководство Североатлантического альянса прекрасно понимает, что украинцы негативно относятся к вступлению в блок.

«По моему глубокому убеждению, существование блока НАТО — это постоянная угроза для человечества», — отметил Василец.

Он акцентировал внимание на том, что Североатлантический альянс является русофобской организацией, существующей исключительно в интересах Соединенных Штатов, которые постоянно провоцируют конфликты в разных точках планеты.

Ранее ФАН приводил мнение политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна. Он считает, что военный блок AUKUS постепенно заменит Североатлантический альянс, у которого сейчас много проблем.