Рэпер Дрейк молится за погибших на фестивале Astroworld и их семьи

Хьюстон, 10 ноября. Канадский рэпер Дрейк не может прийти в себя после смертельной давки на фестивале Astroworld в Хьюстоне. Он опубликовал в Instagram пост, посвященный погибшим и их семьям.

Трагедия на фестивале Astroworld в Хьюстоне произошла 5 ноября. В результате давки на концерте погибли восемь человек, еще 300 зрителей получили травмы различной степени тяжести. Рэпер Дрейк сообщил, что до сих пор не может прийти в себя. Исполнитель постоянно думает о случившемся.

«Мое сердце разбито из-за семей и друзей тех, кто ушел из жизни, а также из-за всех, кто страдает. Я продолжу молиться за всех и буду помогать всем, чем смогу. Да пребудет с вами бог», — заявил Дрейк в Instagram.

Пользователи Сети отреагировали на пост кумира. В комментариях к публикации они пишут, что скорбят вместе с музыкантом. В результате происшествия погибли люди в возрасте от 14 до 27 лет. На Дрейка и Трэвиса Скотта подали в суд из-за давки, пишет «Культуромания».

Весной журнал Billboard признал рэпера Дрейка артистом последнего десятилетия. В общей сложности песни музыканта оставались в чарте 50 недель.