Боливийские журналисты осудили применение насилия в ходе общенациональной забастовки

Ла-Пас, 10 ноября. Профсоюзы боливийских журналистов выразили протест против насилия со стороны полиции и участников демонстраций в ходе национальной забастовки, которая продолжается третий день. Об этом сообщает Национальная ассоциация прессы.

#Oruro Marcha de periodistas fue reprimida por la policía que trató de evitar que los trabajadores de la prensa ingresaran a la plaza 10 de febrero.

Video: Emilio Huáscar pic.twitter.com/WvNUPk6crA — EL DEBER (@grupoeldeber) November 9, 2021

Национальная ассоциация прессы осудила «физическое, вербальное и психологическое» насилие, которое пережили журналисты, освещавшие общенациональную забастовку, особенно в Потоси, Оруро и Санта-Крус.

Один из последних инцидентов произошел в городе Оруро, где журналисты организовали демонстрации с требованием дополнительных гарантий обеспечения сове профессиональной деятельности. Полиция по борьбе с беспорядками не допустила участников на главную площадь города. В социальных сетях распространилось видео, в котором один из журналистов Хуан Карлос Япари получил удар в лицо со стороны полицейского, что вызвало у него кровотечение из носа.

#deÚltimo

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de #Oruro, en rechazo a las agresiones y amenazas de grupos radicales que amedrentaron y agredieron a periodistas de Oruro pic.twitter.com/0c7YjIfchO — Yessica Katherine Poma Torrez (@YessicaPomaT) November 9, 2021

«Около 20 журналистов громко выразили протест против насилия. Один из начальников полиции оправдал агрессию тем, что агенты правоохранительных органов перепутали работников прессы с активистами неформальной торговли», — отметили представители Национальной ассоциации прессы в заявлении.

Япари подчеркнул, что журналисты не вставали на сторону какой-либо из сторон конфликта, защищая только права представителей информационной деятельности.

#deÚltimo:

Sucedió en la ciudad de #Oruro.

Marcha de periodistas fue reprimido por efectivos de la @Pol_Boliviana.

La marcha de la prensa era para exigir garantías para su trabajo y ejercer la libertad de expresión en #Bolivia pic.twitter.com/LGHGWu8D0P — Tonny Lopez (@tonnylp) November 9, 2021

Некоторые другие сотрудники СМИ также пожаловались на агрессию участников манифестаций, заблокировавших дороги и пытавшихся отнять у них камеры.

Бессрочная забастовка против политики президента Луиса Арсе, которая была организована оппозицией и поддержана некоторыми профсоюзными организациями Боливии, прошла в семи из девяти регионов страны, где население заблокировало дороги в разных частях городов. По словам омбудсмена Нельсона Кокса, за первые сутки в Боливии были арестованы в общей сложности 125 человек, однако эта цифра продолжает расти.

Вместе с тем в ряде профсоюзов осудили проведение забастовки, назвав действия оппозиции попыткой дестабилизировать ситуацию в стране, экономика которой только начала восстанавливаться после длительного периода ограничений, связанных с пандемией COVID-19.