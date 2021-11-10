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«Богом данный для меня артист»: Стоянов рассказал о лучшем институтском друге Сухорукове

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 15:06
Общество
«Богом данный для меня артист»: Стоянов рассказал о лучшем институтском друге Сухорукове
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Артист Юрий Стоянов считает себя счастливым человеком из-за долгой и крепкой дружбы с Виктором Сухоруковым. Актеры общаются с институтских времен. Оба учились в ГИТИС. В интервью ФАН Стоянов признался, что Сухоруков, который 10 ноября празднует юбилей, — человек откровенный, обнаженный и открытый.

«Для меня он отличается от всех остальных. Витя прошел очень тяжелый, страшный, тернистый путь к своему успеху. Поэтому этим успехом он очень-очень дорожит. Потому что дался он ему большой кровью. Хотя, если вспомнить наш курс — он такой звездный в общем-то, я бы так назвал — большинство артистов на нашем курсе — это очень хорошо выученные артисты. Благодаря школе и блестящим педагогам. А Витя просто ограненный артист. Потому что, с моей точки зрения, он предназначен для этого актерского служения. Он просто вот богом данный для меня артист, которому просто что-то в нем самом важное объяснили», — подчеркнул Юрий Стоянов.

«Богом данный для меня артист»: Стоянов рассказал о лучшем институтском друге – Сухорукове
Global Look Press / Комсомольская Правда/Global Look Press

Также актер Стоянов объяснил, почему его друг отключил телефон в собственный юбилей. С самого утра дозвониться народному артисту Сухорукову не представляется возможным.

«Витя, он не любит юбилеи. Он не признает их. Знаете, такая горькая шутка, что в нашем возрасте каждый год можно считать юбилеем. Поэтому он относится к нему как к очередному дню рождения. С которым я его и поздравляю. Но главное, что это просто лишний повод объяснится ему в такой товарищеской любви и в зрительской в то же время. Потому что я счастливый человек: я дружу с ним без оговорок. Потому что он, с моей точки зрения, мой товарищ, про которого я могу сказать, что он абсолютно выдающийся, ни на кого не похожий артист. Совершенно уникальный человек и потрясающий друг», — объяснил Юрий Стоянов.

Ранее народного артиста РФ Виктора Сухорукова, воплотившего запоминающиеся образы в фильмах «Брат» и «Брат-2», «Остров», «Рай» и многих других, с 70-летием поздравил президент России Владимир Путин. Текст письма был опубликован на официальном сайте Кремля. президент отметил, что звезда культового фильма «Брат» Сухоруков обладает многогранным талантом и огромным творческим потенциалом. В честь юбилея президент пожелал Сухорукову здоровья, вдохновения и новых интересных проектов. Актер продолжает активно работать в кино — на данный момент он исполнил свыше 80 ролей, а также все еще играет в театре.

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