ВКС РФ будут на регулярной основе патрулировать воздушное пространство Белоруссии

Минск, 10 ноября. Стратегическая авиация Воздушно-космических сил РФ будет регулярно проводить патрулирование воздушного пространства Белоруссии, сообщили в минобороны республики.

По данным ведомства, решение было принято в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе.

«Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле», — цитирует БЕЛТА представителей министерства.

Ранее два российских ракетоносца Ту-22М3 совершили полет в небе над Белоруссией. В рамках маневров, по данным RT, экипажи самолетов отработали взаимодействия с наземными пунктами управления российских и белорусских вооруженных сил. Также ракетоносцы приняли участие в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны.